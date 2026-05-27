Los perlazos de Lester Toledo sobre las elecciones en el país y el gobierno interino de Guaidó

El dirigente político Lester Toledo aseguró que este año no van a haber elecciones presidenciales en Venezuela debido a que no hay condiciones.

«¿Cómo es el tema electoral? Aquí no estamos para vender espejitos o hablar para las gradas. Este año no van a haber elecciones en Venezuela, punto. No van a haber elecciones en 2026 porque no están las condiciones dadas. Dejemos de caerle a mentiras a la gente. Hay gente que dice ‘elecciones ya, el domingo que viene, estamos listos’. Eso no es verdad», aseveró en rueda de prensa.

«Al menos Lester Toledo no quiere unas elecciones con Elvis Amoroso, rector del CNE. ¿Qué tiene que haber en Venezuela para elecciones libres? Primero, tenemos que cambiar la sala electoral del TSJ, luego tienes el CNE, hay que cambiar a los rectores, eso va a ser producto de una negociación», aseveró.

De igual forma, destacó otras elecciones que debe haber. «Aquí tiene que haber garantías para vencedores y vencidos. Las auditorías, el sistema, el cronograma, la convocatoria y que los venezolanos afuera puedan votar».

🗳️🇻🇪 | Lester Toledo asegura que “este año no habrá elecciones en Venezuela” y afirmó que actualmente “no están las condiciones dadas” para un proceso electoral transparente.

“Toledo sostuvo que no se puede seguir ‘cayéndole a mentiras a la gente’ mientras no existan garantías… pic.twitter.com/2NHGvEOEdh — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) May 27, 2026

DARDOS AL GOBIERNO DE GUAIDÓ

Por otra parte, Toledo aseguró que nunca recibió dinero por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. «Yo no formé parte del gobierno interino, no estuve en ninguna nómina, no recibí un pago nunca, no manejé un centavo nunca, no administré una cuenta, nada. Hice un ejercicio de voluntariado».

«Yo trabajaba en El Salvador, me llaman y me dicen ‘vamos a montar una operación en Colombia, vamos a cargar unos camiones con ayuda humanitaria para que cruce la frontera’. Yo dije, vale yo ayudo. Seis días estuve allí, fui a Colombia, ayudé en labores de logística, a recibir y ordenar ayuda humanitaria en especie, cajas con comida, cajas con medicinas, no dinero», reveló.

«Cuando Estados Unidos dice que van mil millones de dólares en ayuda humanitaria se refiere a 370 millones en cajas y cosas que ellos compraron y a 600 y pico que se los dieron a los presidentes de la región para que los maneje», explicó.

Asimismo, detalló su labor en Colombia. «Yo fui como voluntario, monté toda la iniciativa y los camiones no pasaron. Hubo violencia, nos dispararon, mataron a gente que estaba cerca de nosotros, quemaron los camiones. Yo doy la cara siempre, prometimos que los camiones iban a pasar y no pudimos con el tamaño de la violencia del otro lado del puente que nos dispararon. Yo lo asumo, no nos dejaron que la ayuda pasara. Distinto a eso es decir que aquí se manejó plata».

Además, resaltó el único caso de malversación que pudo haber ocurrido en ese momento. «El único caso de probable malversación de fondos que hubo en Cúcuta con ese gobierno interino lo denuncié yo. Había un dinero que le dieron a unas personas que designó Guaidó para atender a los militares. No estaba claro qué hicieron con la plata y los militares estaban en la calle porque no pagaron sus hoteles».

«Juan Guaidó en su vida me ha brindado una Coca Cola, un almuerzo, nada. Con mi dinero, pagué mi boleto, mis hoteles», acotó.

«Todo el que formó parte del gobierno interino, por debajo de Juan Guaidó, que manejó un centavo y no rindió cuentas, que rinda cuenta ante los venezolanos y ante la justicia si lo requiere», exigió.

A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD

El dirigente Lester Toledo aseguró que tras su regreso a Venezuela está a disposición de la Unidad. «¿Ha qué he venido? Yo apoyo el plan de tres fases que ha presentado Estados Unidos a través del Secretario Marco Rubio. Yo vengo a ponerme a la orden de ese proceso de recuperación política, institucional y económica».

«El cambio que se empieza a respirar en lo político, institucional no ha llegado al bolsillo, la mejora económica no ha llegado y la gente tiene miedo porque no saben que van a poner en la mesa de sus hijos en la noche», afirmó.

Para finalizar, destacó su buena relación con la líder de la oposición, con quien se ha mantenido en contacto permanente. «Con María Corina la mejor de las relaciones, como con toda la Unidad».