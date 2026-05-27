«Nos sentimos engañados»: Hablaron los familiares de los presos del Internado Judicial de Barinas tras promesas de autoridades

Los familiares de los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) denunciaron que se sienten «engañados» tras las promesas realizadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios respecto a que los traslados de los reclusos solo serían voluntarios.

«Nos sentimos engañados. Nos dijeron que ellos decidirían por voluntad propia si querían ser trasladados o no, que incluso podrían escoger el penal al que querían ir. También nos aseguraron que muchos presos regresarían a los estados donde cursan sus causas y que a los de Barinas no los tocarían, pero nada de eso está ocurriendo», indicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones.

De acuerdo al OVP, hasta este martes van más de 15 traslados de hombres hacia distintos estados del país, entre ellos Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia, donde han sido reubicados en diversos centros penitenciarios.

EL TRASLADADO DE PRESOS DESDE INJUBA

Aunque Francys Veloz, directora del anexo femenino de Injuba, anunció el desalojo total de las 112 mujeres privadas de libertad que permanecían en el penal, hasta tempranas horas de la mañana de este martes las internas continuaban en el recinto. Según la información suministrada a algunos familiares, podrían ser trasladadas a penales ubicados en los estados Miranda y Táchira.

Asimismo, los familiares denunciaron que Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, continúa sin dar la cara a los familiares. Esto a pesar de que llegó a Barinas el domingo, pero nunca salió del recinto.

Hasta ahora no existe un listado oficial que precise cuántos privados de libertad han sido trasladados, quiénes son ni cuáles fueron sus destinos. Ante la falta de información, los familiares han tenido que organizar redes de apoyo y recorrer penales en distintos estados del país para intentar localizar a sus seres queridos.

«Muchos fueron sacados y señalados como líderes negativos simplemente por haberse subido a la placa para protestar por sus derechos», señaló uno de los familiares.

¿LIBERACIONES?

El OVP informó que pudo constatar que fue instalado el lunes un equipo de jueces y fiscales en el recinto. Sin embargo, hasta el momento solo se ha registrado una libertad. Se espera que la revisión de casos pueda beneficiar a otros privados de libertad.

Vale recordar que los presos de Injuba padecen las mismas calamidades que se registran en otros recintos penitenciarios del país. En especial con la escasez de agua potable y el deficiente suministro de alimentos. El mismo se basaba principalmente en granos, pasta, masas elaboradas con harina y mortadela.

En cuanto a la atención médica, denuncian que era prácticamente inexistente. «Incluso había reclusos con tuberculosis y personas diabéticas recluidas en enfermería sin recibir dietas especiales», indicó el OVP.