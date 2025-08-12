Venezuela

Los nuevos precios en los peajes que habrían entrado en vigencia esta semana

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
peajes

Usuarios en redes sociales reportaron durante el fin de semana un aumento en las tarifas de los peajes en diferentes zonas del país.

Uno de los peajes que se hizo más viral fue el peaje de Tazón (Hoyo de la Puerta), punto de entrada y salida de Caracas.

Según una cuenta de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, las nuevas tarifas parten de Bs. 75 para vehículos livianos y microbuses y alcanzan Bs. 980 para carga pesada de seis ejes. El equipo de El Diario confirmó que esas son las cifras que aparecen en el peaje de Tazón y que comenzaron a cobrarse desde el lunes, 11 de agosto.

El ajuste se produjo tras el último incremento anunciado en enero de 2025, cuando los costos iban de Bs. 30 (vehículos livianos) a Bs. 400 (carga pesada de seis ejes).

Montos en Tazón (vigentes desde el 11 de agosto)

  • Liviano y microbús: Bs. 75
  • Autobuses: Bs. 110
  • Carga liviana: Bs. 490
  • Carga pesada 2 ejes: Bs. 555
  • Carga pesada 3 ejes: Bs. 615
  • Carga pesada 4 ejes: Bs. 675
  • Carga pesada 5 ejes: Bs. 785
  • Carga pesada 6 ejes: Bs. 980

AJUSTES EN OTROS PEAJES

Además de Tazón, se reportaron aumentos en otros estados. En Carabobo, también se compartieron las nuevas tarifas en redes sociales:

  • Vehículos livianos: Bs. 75
  • Microbús: Bs. 110
  • Autobús: Bs. 490
  • Carga pesada (6 ejes): Bs. 900

En Zulia, el medio regional El Vigilante informó un incremento con rangos similares: desde Bs 75 (livianos) hasta Bs 980 (seis ejes).

Sin embargo, las autoridades venezolanas no se han pronunciado al respecto.

