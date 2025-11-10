Los nuevos detalles del cuidador de la mamá de María Corina Machado, desapareció junto a su hijo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reveló este lunes detalles sobre la desaparición del encargado del cuidado y mantenimiento de la casa de Corina Parisca, madre de la dirigente opositora María Corina Machado, y su hijo.

Se trata de Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez, de 58 años, y su hijo, Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, de 28. Tal como denunció la oposición, ambos son colombianos y desaparecieron el pasado 26 de octubre.

«De acuerdo con los testimonios de sus familiares, Reinaldo Emilio y su hijo salieron de San Antonio de los Altos, estado Miranda (donde está ubicada la residencia de los Machado), con destino a Las Brisas de El Junquito», expuso Clippve en su cuenta de X.

Reinaldo Emilio Gutiérrez es el encargado del mantenimiento de una residencia de campo de la familia Machado desde hace 20 años. Su hijo, por su parte, reside en la ciudad colombiana de Valledupar, pero viajó a Venezuela a visitar a su padre.

Tras la desaparición, la familia ha presentado denuncias ante las autoridades venezolanas y colombianas, a la vez que visitó hospitales y morgues. Sin embargo, todavía no han recibido respuestas sobre los desaparecidos.

RELACIÓN CON LOS MACHADO

Merlys Romero, tía de Reinaldo Andrés, dejó claro que ninguno de los desaparecidos tiene alguna vinculación con el activismo político. «Su relación con la familia Machado se limitaba a labores domésticas y de jardinería», acotó.

«Existe un temor fundado de que su desaparición esté vinculada a motivos políticos o de retaliación, debido al contexto represivo que se ha desplegado recientemente en el país. Desde hace más de un año se registran detenciones arbitrarias de trabajadores y colaboradores cercanos a María Corina Machado», dijo Clippve.

A 15 días de lo ocurrido, la familia exige al Estado venezolano información sobre el paradero de los Gutiérrez. De igual forma, pidió a las autoridades colombianas que «asuman un rol activo y transparente en la protección de sus connacionales desaparecidos».

Hasta la fecha, las autoridades locales no se han pronunciado sobre el caso de los Gutiérrez. «Dos vidas humildes, un padre y un hijo, desaparecieron bajo la sombra de la represión y el miedo», lamentó Clippve.