¿Los migrantes estarían dispuestos a regresar al país? Esto dice un experto

Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV), aseguró este lunes que millones de migrantes venezolanos estarían dispuestos a regresar al país, pero solo si se dan mejoras en economía, seguridad y calidad de vida.

Páez sostuvo una entrevista en el programa con la periodista Shirley Varnagy y afirmó que el 44,5% de los migrantes se plantea un regreso. El 11,4% lo haría en un corto plazo, mientras que el 9,6% en un largo plazo.

Mientras tanto, el 19,3% de los migrantes están decididos de no regresar, prefiriendo permanecer en el extranjero. Esto, según Páez, se debe a un fuerte arraigo y proyectos de vida en el país de acogida.

Páez explicó que muchos migrantes ya formaron una familia en el extranjero. En ese sentido, el 57% de los encuestados afirmó que están completamente integrados a su país de acogida, mientras que el 32% se siente medianamente integrado.

«La diáspora está conformada por personas entre los 18 y 50 años, casi todos en edad productiva y reproductiva y la población está creciendo en otras fronteras», lo que complica un posible regreso, expuso Páez.

COMPROMISO DE LOS MIGRANTES

Aunque menos del 50% de los migrantes están dispuestos a regresar, la gran mayoría sí buscaría colaborar en la recuperación del país. Desde el extranjero, buscarían formas para ayudar a Venezuela.

«Más allá de que un porcentaje elevado no va a retornar a Venezuela porque Venezuela ya cambió (…). Más del 95% está interesado en participar, está comprometido con el desarrollo de Venezuela», acotó el experto.

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De acuerdo a las Naciones Unidas, para mediados de 2025 había 7,9 millones de migrantes venezolanos. A pesar de que se ha ralentizado, Páez subrayó que el flujo continúa y los ciudadanos siguen buscando mejores oportunidades en el extranjero.