CNP registró casi 80 agresiones a periodistas en el primer trimestre del año

(EFE).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela registró 76 agresiones contra trabajadores de la prensa entre enero y marzo de este año, un período marcado por el ataque de Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro, lo que dio lugar al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Según datos difundidos este lunes por la gremial, del total de agresiones 18 fueron «detenciones arbitrarias» durante horas, 16 «impedimentos de cobertura», 15 deportaciones de corresponsales extranjeros y diez borrado de materiales.

Asimismo, registró nueve hostigamientos, cuatro intimidaciones y el mismo número de cierres de emisoras de radio.

20 periodistas venezolanos atrapados en el «Limbo Jurídico» El periodismo en Venezuela enfrenta una nueva y silenciosa táctica de censura: el sistema judicial como cárcel sin rejas. 🏛️⚠️ Desde @cnpcaracas alzamos la voz por 20 periodistas y trabajadores de la prensa que… pic.twitter.com/tU7pwoMQSb — Gustavo Azócar A (@GustavoAzocarA) April 6, 2026

PERIODISTAS EN EL LIMBO

Por otra parte, el CNP indicó que en Venezuela 20 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen en un «limbo jurídico», ya que el Estado se «niega a dictar el sobreseimiento de las causas, manteniendo vigentes medidas cautelares que limitan la movilidad y los derechos civiles de los comunicadores».

«El uso del sistema de justicia se ha transformado en una herramienta de hostigamiento silencioso que busca paralizar la labor informativa», subrayó en una nota de prensa.

A esto se suma el bloqueo en Internet de «más de 50 medios digitales y una nueva amenaza en el ecosistema informativo: la proliferación de noticieros falsos en YouTube generados con inteligencia artificial (IA)», alertó el CNP.

«Estos contenidos son utilizados para amplificar narrativas oficiales y desplazar la información independiente, creando una distorsión de la realidad nacional mediante herramientas tecnológicas», aseguró.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países «sin libertad de expresión», según el informe. El país suramericano tiene 7,02 puntos de un total de 100 posibles «luego de que 2024 registrara una altísima incidencia en el escenario postelectoral, con más de 2.000 personas detenidas».