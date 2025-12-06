Los «hechos de corrupción» por los que imputarán a tres exfiscales del Ministerio Público

Tres exfiscales del Ministerio Público adscritos el Área Metropolitana de Caracas (AMC) fueron detenidos por supuestos hechos de corrupción.

Así lo reflejó la cuenta de Instagram del ente judicial, donde se detalla que los privados de libertad responden a los nombres de Lenyn Puello, Deide Cabezas y Sabelle Sosa, quienes fungían sus funciones en el circuito 30 del AMC.

Asimismo, se señaló que a estos exfiscales se les imputará por «los delitos de Retraso u Omisión Intencional de Funciones y Agavillamiento».

«Dichos Exfuncionarios le solicitaron un dinero a un ciudadano con el objeto de desvincularlo en una investigación que se llevaba por el mencionado despacho Fiscal», agregó la publicación del organismo dirigido por Tarek William Saab.

«OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN»

Saab informó el pasado mes de septiembre que el MP ejecuta una «implacable operación anticorrupción» para fortalecer la integridad del sistema de justicia.

«En el marco de su permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano, y muy especialmente a lo interno de nuestra institución: desde la madrugada del pasado domingo, 7 de septiembre, se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales», apuntó.

El fiscal sostuvo que esta iniciativa se suma a la imputación y judicialización de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.

«Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental», dijo Saab en un comunicado.