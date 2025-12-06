BOLÍVAR: Condenaron a más de 26 años de cárcel a comerciante por las aberraciones que cometía contra sus hijastras

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que un comerciante del estado Bolívar recibió una condena de más de 26 años de cárcel por cometer abuso sexual contra sus dos hijastras de apenas 10 y 12 años de edad.

El delincuente quedó identificado como Richard Gustavo Bayona Hernández, de 58 años. Recibió una pena de 26 años, 5 meses y 10 días de prisión, quien admitió su responsabilidad en el delito contra las menores de edad.

En concreto, el lamentable episodio sucedió el 8 de marzo del año 2023. El comerciante ejercía el abuso en el sector Luis Hurtado Higuera de San Félix, dijo el MP en una nota de prensa.

Asimismo, por este delito, también se condenó a 7 años y 8 meses de prisión a la madre de las víctimas, Yuratcis Velásquez, debido a su complicidad en el hecho.

ABERRADO CAE EN MARACAIBO

En un hecho aislado, autoridades policiales capturaron a un septuagenario, identificado William Ramón Meleán Mestre. Este cometió abuso sexual de su sobrina de apenas 12 años en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.

De acuerdo a las investigaciones, la niña se quedó a solas en una residencia del barrio Panamericano. Aprovechando que estaban a solas, Meleán abordó a la menor de edad y luego abusó sexualmente de la pequeña.

La niña logró escapar de la vivienda y, apenas vio a su madre, acusó a Meleán de abusar de ella. Apenas unos minutos después, la mujer informó a la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), que se encargó de las pesquisas.

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de Polimaracaibo pusieron en marcha las investigaciones. Gracias a las características brindadas por la denunciante, capturaron a Meleán.

Al sospechoso lo trasladaron a un centro de salud para una evaluación médica, producto de su avanzada edad. Una vez verificaron su estado, a Meleán lo llevaron hasta los calabozos de Polimaracaibo.