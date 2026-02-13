«Los están matando»: Los desgarradores testimonios de las madres de implicados en Operación Gedeón tras verlos después de varios meses

Madres y familiares de los 32 detenidos implicados en la Operación Gedeón pudieron verlos tras seis meses sin saber sobre sus paraderos y denunciaron la situación de deterioro y precariedad en la que se encuentran en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Central, ubicado en el Fuerte Guaicaipuro.

«Dios mío, poco a poco no los están matando, es horrible verlos así», dijeron las madres entre llanto.

«Para nosotros en vez de ser una alegría nos trajimos el corazón arrugado, llena de lágrimas nuestra vista, porque fue un martirio ver a nuestros muchachos desnutridos, con la mirada desorientada. En ningún momento ellos quisieron pararse. En lo que mi hijo estaba comiendo la mano le temblaba», añadió.

#Desgarrador 💔 ¡Los están matando poco a poco! Tras SEIS MESES de desaparición forzada, familiares de los presos políticos vinculados a la Operación Gedeón pudieron verlos por primera vez. Entre lágrimas, relataron las condiciones inhumanas en las que se encuentran sus seres… pic.twitter.com/bV5Z28nXk1 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 13, 2026

Asimismo, denunciaron que los detenidos no pudieron hablar con libertad. «Él me dice ‘mamá no me pegan, me asoleo, estoy bien‘», pero a su juicio, «no está bien».

«No nos trajimos ninguna alegría, están muy flacos, desnutridos. Era como textualmente ‘diga esto‘ porque había un teléfono delante de él y detrás de nosotros había otro teléfono y otros funcionarios encapuchados», recordó.

Familiares de los “Los Gedeones” los encontraron en CONDICIONES INHUMANAS. pic.twitter.com/OLyGw4qO2x — Seir Contreras (@SeirContreras) February 13, 2026

Por lo cual, realizó una serie de exigencias humanitarias. «De verdad que nosotros estamos pidiendo a nivel internacional que nos ayuden. Que los evalúe un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Ellos necesitan una ayuda internacional de que nos sintamos seguros de que los van a atender».

«Si ustedes no podían alimentarlos nosotras de cualquier manera hubiésemos buscado esas comidas para ellos. ¿Teníamos que llegar a esto? A conseguir prácticamente unos esqueletos ambulantes», comentó otra madre.

En esta línea, otra de las madres dejó entrever las intenciones que tendrían ahora los organismos de seguridad. «Nos están pidiendo más comida para engordarlos ahora, vayan a verlos ahora».

¡Desgarrador! Familiares de “Los Gedeones” denuncian condiciones inhumanas de detención. “¿Era necesario llegar a esto?”. pic.twitter.com/0kqWO6DnbC — Seir Contreras (@SeirContreras) February 13, 2026

Entre otras cosas, están pidiendo que ingrese inmediatamente una comisión médica independiente, acompañada por la Cruz Roja, para evaluar el estado físico y psicológico de los detenidos.

Además, exigen el traslado humanitario a centros de reclusión en la ciudad capital para facilitar el acceso a alimentación adecuada y asistencia familiar, porque la ubicación en el Fuerte Guaicaipuro dificulta el acceso a familias de escasos recursos, lo que limita la entrega regular de alimentos y el apoyo nutricional.