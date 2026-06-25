Los emotivos videos de los rescates de perritos atrapados entre los escombros tras los terremotos

En medio de toda la tragedia que se está viviendo en Venezuela por los terremotos que dejaron decenas de muertos en el país, organismos de seguridad lograron rescatar con vida a la perrita Monic, luego de quedar atrapada por varias horas bajo los escombros del edificio Rita de San Bernardino.

Tras el desplome de la infraestructura, el dueño de Monic trabajó durante largas horas, en apoyo con los organismos de rescate, para remover los escombros y dar con su querida compañera.

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El emotivo rescate y reencuentro sirvió como un ápice de esperanza para los rescatistas que a pesar del cansancio se mantienen en el lugar removiendo escombros para dar con más afectados.

Porque cada ser vivo importa. 🐾 Un perrito fue rescatado con éxito. pic.twitter.com/kMfoOaFxPU — Maibort Petit (@maibortpetit) June 25, 2026

Otro caso similar se vivió con un perrito que quedó atrapado bajo los escombros de un derrumbe, pero que logró salir con vida. En un video compartido por el periodista de Telemundo, Eduardo Rodríguez, se puede ver el momento en el que los uniformados llegan hasta donde está el perrito, quien solo tenía su cabeza afuera, mientras que el resto de su cuerpo estaba atrapado.

De inmediato, procedieron a darle agua, hasta que el perrito sació su sed. Posteriormente, comenzaron los trabajos de remoción de escombros y tras varios minutos, lograron regresar al perrito con su dueño.