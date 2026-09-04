Los detalles que reveló EEUU sobre los acuerdos energéticos: ¿Qué beneficios trae para el país?

La embajada de los Estados Unidos en Caracas y el Departamento de Energía aseguraron que gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, una nueva era de inversión y producción en energía está consolidándose en Venezuela, logrando mayor prosperidad y seguridad energética para ambos países.

«El 2 de septiembre de 2026 el secretario Wright viajó a Venezuela para supervisar la firma de acuerdos energéticos históricos con Chevron, Eni y GE Vernova que ampliarán la producción de petróleo, movilizarán miles de millones en inversiones del sector privado y modernizarán la red eléctrica de Venezuela», indicaron.

«Los acuerdos de hoy se basan en el anuncio realizado por el presidente Trump el 28 de agosto sobre un acuerdo binacional histórico con Venezuela, que establece el control mayoritario de Estados Unidos sobre unas reservas comprobadas de petróleo que se calculan en 65.000 millones de barriles, lo que contribuirá a garantizar el dominio energético de Estados Unidos durante las próximas décadas», añadieron.

En este sentido, señalaron que estos acuerdos «históricos» representan otro paso importante en los esfuerzos de la Administración Trump por aprovechar los vastos recursos energéticos de Venezuela y reconstruir infraestructuras energéticas fundamentales.

«Estas inversiones históricas duplicarán la producción petrolera de Venezuela en menos de cinco años, aportando al mercado una energía más abundante y asequible y ejerciendo una presión a la baja sobre los precios mundiales de la energía, lo que generará mayor paz, prosperidad y oportunidades económicas tanto para Estados Unidos como para Venezuela», afirmaron.

LOS ACUERDOS DE CHEVRON

En el texto destacaron algunos de los acuerdos. Chevron ha anunciado nuevos acuerdos para movilizar más de 7.000 millones de dólares en inversiones y aumentar significativamente la producción de petróleo en Venezuela

«Por medio de sus empresas conjuntas, Chevron invertirá más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y duplicará con creces la producción de petróleo hasta alcanzar los 600.000 barriles diarios», reportaron.

«Chevron ampliará su presencia en el cinturón del Orinoco y desarrollará las áreas de Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A por medio de su empresa conjunta Petroindependencia», precisaron.

El texto sostiene que con unos costes totales inferiores a 20 dólares por barril, la ampliación de las operaciones de Chevron aportará petróleo más asequible al mercado, ejercerá una presión a la baja sobre los precios mundiales de la energía y generará mayor prosperidad y oportunidades tanto para Estados Unidos como para Venezuela.

ENI OPERARÁ EL YACIMIENTO JUNÍN 5 POR 25 AÑOS

«Eni y PDVSA han firmado un contrato histórico de 25 años para desarrollar el yacimiento petrolífero Junín 5, lo que permitirá aprovechar uno de los mayores recursos petrolíferos de Venezuela con vistas a su desarrollo y producción a largo plazo», acotaron.

«En virtud del acuerdo, Eni se convertirá en el operador exclusivo de Junín 5, en el que participa desde 2010. Eni asumirá la responsabilidad de la gestión técnica, financiera y comercial del yacimiento», agregaron.

Las autoridades norteamericanas señalaron que este acuerdo se basa en la carta de intención firmada el 28 de abril, que establece un nuevo marco operativo diseñado para aportar la inversión, la tecnología y los conocimientos especializados necesarios para acelerar el desarrollo de Junín 5.

«Junín 5 contiene aproximadamente 35.000 millones de barriles de petróleo certificado in situ, lo que proporciona una enorme base de recursos para el desarrollo y la producción a largo plazo. El desarrollo de Junín 5 contribuirá al objetivo de producir más de 1 millón de barriles al día para 2031», aseguraron.

RED ELÉCTRICA EN VENEZUELA

La autoridad norteamericana destacó que todo esto tiene que venir acompañado con el fortalecimiento de la red eléctrica en Venezuela. «El secretario Wright se ha reunido con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para presenciar la firma del acuerdo de GE Vernova destinado a modernizar y ampliar la red eléctrica de Venezuela, poner en servicio nueva capacidad de generación, optimizar la capacidad existente y mejorar la confiabilidad a largo plazo para Venezuela».

«Mediante este acuerdo, GE Vernova tiene previsto poner en servicio 1 gigavatio de nueva energía confiable en los primeros 24 meses, además de 5 gigavatios en los cuatro años siguientes, lo que ampliará significativamente la capacidad energética de Venezuela», reportaron.

«El acuerdo abarcará la generación de energía térmica e hidroeléctrica, la infraestructura de transmisión y distribución, y las subestaciones clave», indicaron.

Para finalizar, señalaron que este acuerdo se basa, además, en un acuerdo de cooperación firmado el 15 de junio entre GE Vernova y CORPOELEC, que estableció un marco para rehabilitar y fortalecer la infraestructura eléctrica del país.