TRUMP: Acuerdos de inversiones petroleras impulsarán el sector y generará empleos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el regreso de las corporaciones petroleras estadounidenses a Venezuela está reactivando la economía del país y generando empleo.

Durante una entrevista con la presentadora Bev Turner, Trump vinculó un repunte del sector hidrocarburos con la recuperación del empleo local, al señalar que «la gente está trabajando de nuevo».

En esa línea, aseguró la presencia operativa de empresas de primer nivel en el país: «ExxonMobil está allí y Chevron está allí construyendo miles de millones y miles de millones de dólares en equipos nuevos para extraer el petróleo», dijo.

«¿Sabes cómo encuentras petróleo en Venezuela? Mira el suelo», agregó el mandatario, quien destacó la abundancia y fácil acceso a los recursos energéticos en el país.

«Ahora encuentras petróleo en Venezuela. Mira el suelo, solo miras, dices: hay petróleo ahí mismo, está brotando, no tienes que explorar», remarcó.

El jefe de Estado norteamericano también apuntó que, pese a la riqueza del subsuelo venezolano, este potencial no fue aprovechado en periodos anteriores por fallas institucionales: «Venezuela tenía petróleo, pero no lo estaban usando porque el sistema era malo», resaltó.

Finalmente, Trump concluyó que el actual flujo de inversiones está cambiando el panorama en Venezuela. «El país estaba muy descontento, ahora está contento», aseveró.

.@POTUS: "You know how you find oil in Venezuela? Look at the ground." pic.twitter.com/rIRNgVWerl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 3, 2026

ACUERDO PETROLERO

El pasado viernes, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron un convenio histórico en materia petrolera alcanzado casi ocho meses después del acercamiento entre Delcy Rodríguez y la Administración Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Rodríguez destacó que el acuerdo prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo».

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

La Casa Blanca confirmó además que entregó una concesión de 100 años a la compañía privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del cuestionado empresario Alejandro Betancourt, para explotar el petróleo venezolano.

En el marco de este acuerdo, Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos, estuvo el miércoles en Caracas para concretar la firma de contratos con las estadounidenses Chevron, General Electric (GE) Vernova y la italiana ENI.