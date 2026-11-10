Los detalles que revelaron sobre los vuelos Caracas – Houston: Así será el avión de última tecnología

La aerolínea estadounidense United Airlines tiene todo preparado para restablecer los vuelos entre Houston y Caracas. Voceros de la compañía reveló este martes detalles sobre la ruta, el avión y los beneficios de la ruta.

Maximiliano Fernández, director de United para Sudamérica, afirmó que Venezuela tuvo un «papel protagónico y preponderante» en la región. En tal sentido, precisó que el país no es «solamente un destino de punto a punto, sino también como un punto de conexión».

De igual forma, los vuelos con Houston abren una cierre de opciones hacia otros destinos. «Viene a ser, para nosotros, sumado a nuestros otros seis hubs que tenemos en Estados Unidos, una puerta de entrada que permite conectar con el resto del mundo», acotó.

Fernández subrayó que en United «trabajamos mucho en el esquema del servicio». «Nuestro producto está muy centrado en la experiencia del viajero», apuntó el ejecutivo en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

«Es una aerolínea que tiene mucha tecnología, se han hecho inversiones importantes en tecnología, en infraestructura. Entonces, la idea es que United sea la aerolínea favorita del viajero venezolano», aseveró.

EL AVIÓN DE LOS VUELOS

Por su parte, Carlos Rangel Bósquez, gerente regional para Chile, Perú y Venezuela, destacó el Boeing 737 MAX 8, la aeronave que hará estos vuelos. «Es un avión de última tecnología», con 16 asientos de clase de Ejecutiva y unos 150 en económica.

«United ha hecho una inversión importante en todo lo que es la mejora de sus productos», dijo Rangel, destacando que los vuelos tienen Internet y «entretenimiento a bordo». «Es un servicio premium y por ahí nos diferenciamos», acotó.

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Venezuela ha reactivado la conectividad aérea internacional en los últimos meses. United es tan solo una de las aerolíneas que retomó operaciones con el país, mientras se suman vuelos hacia América, Europa y hasta Asia.