Los detalles de las conversaciones que sostuvo Delcy Rodríguez con Petro, Lula y Pedro Sánchez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este viernes que sostuvo conversaciones con los mandatarios de Brasil, Luiz Lula da Silva; España, Pedro Sánchez; y Colombia, Gustavo Petro.

Rodríguez hizo una publicación en Telegram dando detalles sobre las llamadas. Aclaró que las conversaciones se dieron «en el contexto de la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra» el país el sábado, cuando Nicolás Maduro fue detenido en una operación militar de Estados Unidos.

«Durante estos intercambios, informé detalladamente sobre los ataques armados contra nuestro territorio, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al Derecho Internacional», detalló Rodríguez.

La mandataria afirmó que los mandatarios coincidieron en «la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación bilateral amplia». Este proceso, según Rodríguez, se debe realizar «sobre la base del respeto al Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo».

DETALLES DE LAS CONVERSACIONES

Rodríguez agradeció especialmente al presidente Lula y «al pueblo de Brasil por el acompañamiento y el apoyo brindado a Venezuela». Según filtraciones, el mandatario participó en recientes negociaciones para la liberación de presos políticos.

«Con el presidente Gustavo Petro ratifiqué que Colombia y Venezuela son países hermanos, comprometidos en avanzar juntos para enfrentar y resolver los problemas que nos afectan en común, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación regional», dijo.

En el caso de Sánchez, Rodríguez le agradeció la «valiente postura» del gobierno español. «Planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos», agregó.

Es la primera ocasión en que Rodríguez, juramentada el lunes, brinda detalles sobre las conversaciones con otros mandatarios. Al igual que en otros comunicados, afirmó que Venezuela «continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática».