Gobierno (E) dice que no está previsto ningún viaje de Delcy Rodríguez fuera de Venezuela

Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Delcy Rodríguez

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene previsto realizar un viaje al exterior.

«No está previsto que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, realice ningún viaje fuera del país próximamente», indicó en sus redes.

En ese sentido, acotó que están «concentrados como gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad».

LOS SUPUESTOS VIAJES DE DELCY RODRÍGUEZ

Esta información ocurre luego de que medios internacionales como ABC de España indicaran que Delcy Rodríguez había solicitado viajar a Washington el próximo martes e iniciar una ronda de contactos políticos en la capital, pasando por la Casa Blanca.

Incluso el gobierno de Colombia también anunció el jueves que el mandatario de ese país, Gustavo Petro, tendrá una reunión con Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

«Se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país», añadió el gobierno.

La Casa de Nariño aseguró que Petro busca «contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela». «Hoy Colombia puede estar tranquila», concluyó el comunicado.

