Los delitos que enfrenta y la denuncia de vecinos: lo que sabe del caso de Elizabeth Ochoa ‘La tapa del frasco’

Tras el polémico video que protagonizó la abogada Elizabeth Ochoa, conocida en redes sociales como la Tapa del Frasco, en las últimas horas trascendieron detalles sobre los cargos que enfrentará ante la justicia.

De acuerdo a reportes extraoficiales, Ochoa será trasladada al Tribunal 6.° de Control con competencia en Corrupción. La sospechosa enfrenta tres cargos: tráfico de influencias, valimiento de nombre y ultraje al funcionario público.

El primer cargo corresponde a aprovechar un vínculo simulado con el poder para evadir la ley, mientras que el segundo se debe a usar ilegalmente el nombre de una autoridad. El tercero, por su parte, se trata de la ofensa y falta de respeto a funcionarios policiales.

Ochoa se hizo conocida al invocar al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en un procedimiento policial en el estado Carabobo. El propio político negó tener alguna relación con la mujer, condenó su accionar y confirmó su detención.

AGRESIONES DE OCHOA

Ochoa permanece recluida en la División de Investigación Penal (DIP) de Carabobo. Mientras que avanza su proceso judicial, trascendieron detalles sobre los presuntos maltratos a los que sometió a sus vecinos de Terrazas de Paramacay, en el municipio Naguanagua del estado Carabobo.

Según explicaron los vecinos al periodista Radolfo Blanco, la detenida golpeó a tres vecinas del urbanismo en los últimos años. Además, acusaron a Ochoa de ser una mujer agresiva.

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Cabe recordar que Cabello instó a los posibles afectados por las acciones de Ochoa a presentar denuncias ante el Ministerio Público. Se desconoce si la Fiscalía está tramitando alguno de estos casos.