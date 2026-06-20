VIDEO: Lo que dijo Delcy Rodríguez sobre el futuro de la «economía comunal y el emprendimiento»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que mejor el camino para estimular el ahorro es la economía comunal y el emprendimiento. La funcionaria hizo la exhortación en las residencias Araguaney, parroquia Caucagüita del municipio Sucre en el estado Miranda.

En su recorrido explicó como las comunas se están vinculando con los productores a nivel nacional, con la finalidad de promover una baja en los costos de los productos.

Aseguró que los modelos comunales “cumplen con su función de encadenamiento para contribuir al desarrollo de la economía nacional, a través del apoyo a los emprendedores comunales y la reducción de los costos”.

Puso como ejemplo lo que ocurre esas residencias. “La carne que viene de productores en el interior se guarda en la bodega comuna y el kilo de primera calidad puede costar el equivalente a 7 dólares, cuando por fuera se vende a 11, 12 y 13 dólares”, dijo.

Lo mismo ocurre con una potabilizadora de agua que satisface las necesidades de la comunidad a precios accesibles.

“Es todo un circuito lo que vemos en Caucagüita. Todo está encadenado y busca satisfacer, abastecer y el ahorro en los precios, al quitar del medio a los intermediarios”, manifestó.

Rodríguez pidió a los presentes y a las comunas que tienen emprendimientos en todo el país profundizar en el sistema de economía comunal.

“Este es el camino. Debemos seguir profundizando las potenciales productivas que hay en las comunidades y comunas organizadas y que estén todos encadenados a los circuitos comunales”, explicó.

Según Rodríguez sigue trabajando para que “Venezuela siga por el rumbo de la prosperidad, del crecimiento económico y de la felicidad social», apuntó.

Por otro lado, informó que revisó con la comuna los proyectos que fueron postulados para la Consulta Popular Nacional. «Es importante recordar que este 12 de julio, no solamente se incluye y van a votación los circuitos comunales, sino que se suman las juntas de condominio en todo el país», señaló.

En el caso específico de esta localidad del municipio Sucre, Rodríguez destacó que revisó “los siete proyectos que fueron seleccionados y que deben ser votados este 12 de julio que tienen que ver con turismo, la fe y espiritualidad con la construcción de centros de oración y transporte».

Resaltó que la importancia de esta jornada es el «ejercicio de la democracia. Dimensión democrática para nuestro país y poder popular organizado mandando».