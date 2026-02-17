Los dardos de Valentina Quintero a las autoridades tras polémica con turistas y embarcaciones en Morrocoy durante Carnaval

La periodista Valentina Quintero hizo un llamado de atención a los organismos competentes ante el gran número de turistas y embarcaciones que han abarrotado las costas de los parques nacionales durante esta temporada de Carnaval.

A través de redes sociales se han viralizado videos de las playas de Morrocoy llena de turistas que han hecho uso indebido de sus áreas, con parrillas dentro del mar y uso de tánganas.

«¿Dónde está la presidenta del Instituto Nacional de Parques? ¿El ministro del Ambiente? ¿La ministra de Turismo? Existen reglamentos de uso y manejo de los parques nacionales y el parque nacional Morrocoy lo tiene y ustedes se lo volaron completico y jamás lo actualizaron, y permitieron los motores de alta cilindrada, y más nunca vigilaron las plantas de tratamiento de aguas negras y toda esa podredumbre está cayendo al mar», denunció en un video en su cuenta de Instagram.

«¿Ustedes ignoran que los parques nacionales tienen una capacidad de carga y que esa capacidad de carga es precisamente para evitar estos desmadres y que con solo aplicarla, estos horrores no seguirían ocurriendo? ¿Qué van a hablar ustedes de turismo si permiten que se acabe la naturaleza de esta forma?», añadió Quintero.

Ante esto exhortó a las autoridades a «la aplicación de las leyes».

«Todos quisiéramos apelar a la sensibilidad humana, al asombro y agradecimiento por esta naturaleza privilegiada, al sentido común, a la educación, a los valores que aprendieron en la casa, a la convivencia respetuosa. Pero cuando nada de eso existe y un desmadre así ocurre en un parque nacional, hay leyes. Y son leyes que rigen los parques nacionales», dijo.

En este sentido, explicó que el estudio de capacidad de carga se trata de una rigurosa investigación que se hace para determinar cuántos visitantes a la vez puede recibir un área determinada sin que esto signifique el deterioro del medio ambiente.

«Venezuela no será jamás el glorioso destino de turismo sostenible que la mayoría soñamos mientras existan catástrofes como el arco minero y el absoluto irrespeto a las normas que rigen nuestros 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación que constituyen más del 20% del territorio nacional», señaló.