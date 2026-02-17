Los cuatro vuelos internacionales que podrían llegar al Zulia, están esperando sean aprobados

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que están ultimando los detalles para concretar cuatro destinos internacionales a corto plazo.

«Tenemos cuatro solicitudes de vuelos internacionales que lo está manejando el Ministerio para el Transporte, pero eso va a responder su efectividad o su aplicación al terminar la permisos internacional de esos países», reveló en un encuentro con la prensa.

«Del lado del Zulia está lista la pista, está nuestro sistema de radares, está la reparación de aires acondicionados; tenemos la conectividad con lo que llamaban antes los gusanos, que son los transportadores; está listo el correaje. Nosotros estamos listos esperando estas cuatro aerolíneas internacionales que ya han pedido ingresar a Maracaibo», añadió.

¿EN CUÁLES RUTAS INTERNACIONALES ESTÁN ULTIMANDO LOS DETALLES?

Maracaibo – Bogotá

Maracaibo – Panamá

Maracaibo – Ciudad de México o Toluca

Maracaibo – República Dominicana

«Estos destinos ya están planteados, están en la fase de permisos. Estamos seguros que en la medida que vamos repotenciando nuestro aeropuerto internacional de Maracaibo vamos a tener acceso», acotó.

Asimismo, destacó que los esfuerzos no solo están dirigidos hacia los vuelos internacionales. «Además, se están rehabilitando los otros aeropuertos nacionales, el Aeropuerto Relámpago del Catatumbo en Santa Barbara y el Oro Negro en Cabimas».

«Toda actividad petrolera en avance va ameritar vuelos y va a ameritar intercambio aéreo interno en el país, por eso nosotros nos hemos preparado», concluyó.