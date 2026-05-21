Confirman cierre parcial de la Autopista Regional del Centro, estos son los detalles

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó este jueves sobre el cierre parcial de la Autopista Regional del Centro (ARC) el 23 de mayo, producto de un evento de ciclismo entre Caracas y Carabobo.

Las autoridades precisaron que el cierre parcial de la autopista comenzará a las 5 de la mañana del sábado. Se hará «específicamente en el tramo desde la Alcabala 3 de Fuerte Tiuna (Distrito Capital) hasta Campo Carabobo (estado Carabobo)».

«Para garantizar el desarrollo de la actividad y la movilidad, se habilitará un solo canal de circulación en sentido Caracas – Carabobo», detalló el INTT. Sin embargo, no aclaró hasta qué hora estará cerrada la autopista.

El organismo agregó que el cierre se llevará a cabo «con motivo de la realización de la 5ta Edición del Gran Fondo Batalla de Carabobo», un evento de ciclismo de alto rendimiento entre Caracas y el Campo de Carabobo, con un recorrido de 200 kilómetros.

PIDEN TOMAR PRECAUCIONES

El INTT instó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el cierre de la autopista. En caso de tener que desplazarse por esta importante vía de comunicación, recomiendan buscar carreteras alternativas.

«Se exhorta a todos los conductores, transportistas y usuarios de esta importante arteria vial a tomar las previsiones necesarias, planificar rutas alternas con anticipación y atardecer de manera disciplina a las indicaciones de las autoridades», concluyó el INTT.

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El Gran Fondo Batalla de Carabobo se llevará a cabo este sábado y entre el 21 y 22 de mayo se entregaron los kits de la competencia en Fuerte Tiuna. Las autoridades insisten que el cierre de la autopista es para garantizar la seguridad del evento y los conductores.