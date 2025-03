Los dardos de María Corina a Maduro sobre las sanciones y la inversión en el país

La líder opositora, María Corina Machado, aseguró el viernes que Nicolás Maduro es el culpable de las sanciones al «no cumplir» con los resultados de las elecciones del 28 de julio que, reitera, dieron como ganador a Edmundo González Urrutia, según las actas recolectadas por la oposición.

«¿Quién es el culpable de las sanciones? ¿Quién firmó un acuerdo y lo violó de la A a la Z? Tú te comprometiste a hacer a, b, c, d, e. Si hiciste todo lo contrario, es como cuando firmas un contrato: ‘Si no hiciste esto, pasa esto’, ahí está», dijo Machado en una videoconferencia, responsabilizando al líder chavista.

«La responsabilidad es de ellos. Aquí hay una realidad», agregó la líder de Vente Venezuela.

«NINGUNA EMPRESA EXTRANJERA INVERTIRÁ EN VENEZUELA CON MADURO EN EL PODER»

Por otra parte, en cuanto a la inversión en el país, María Corina Machado dijo que ofrece a empresarios multimillonarios invertir en Venezuela. Esto, siempre y cuando Maduro salga del poder.

«No hay otro país que represente la oportunidad de generar riqueza como Venezuela, en todos los sectores, uno por uno. Yo estoy hablando con los empresarios más grandes del planeta en ciertas telecomunicaciones», manifestó.

Destacó que para la energía limpia está la represa del Guri en el estado Bolívar. Según la exdiputada, ofrecer ello a las grandes empresas de tecnologías dejaría unos 50.000 empleos a jóvenes en Ciudad Bolívar.

«Vamos a poner a esos chamos a valer. No hay otra oportunidad como Venezuela en el hemisferio occidental», resaltó María Corina Machado.

Sin embargo, Machado aclaró que «ninguna empresa» invertirá en Venezuela mientras Nicolás Maduro siga en el poder. Justificó ello aludiendo a la «falta de Estado de derecho» y de justicia autónoma.

«Venezuela está en el último lugar de Estado de derecho en el planeta. Les reto a que digan un juicio en Venezuela donde un particular o empresa lo haya ganado al Estado. No existe. ¿Quién carrizo va a invertir donde unos criminales te quitan lo tuyo y se lo dan a otros? Si no transformamos el sistema de justicia, Venezuela jamás va a salir de este hueco», puntualizó María Corina Machado.