Los dardos de Maduro por los ejercicios militares de Trinidad y Tobago con EEUU que inician este 16Nov

Nicolás Maduro criticó el sábado los nuevos ejercicios militares que Trinidad y Tobago y EEUU llevarán a cabo desde este domingo hasta el próximo viernes 21 de noviembre, en medio de las tensiones actuales entre Caracas y Washington.

Durante un discurso transmitido por VTV, tildó estos movimientos como «irresponsables». Asimismo, precisó que tales maniobras representan una «amenaza directa» a Venezuela, dado que se harán frente a las costas del estado Sucre.

«El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe», señaló Maduro durante su discurso.

Igualmente, continuó diciendo que representan no solo una provocación, sino un «intento de intimidación». Por lo anterior, instó a redoblar esfuerzos para «defender la paz desde las comunidades».

«Venezuela no se deja amenazar por nadie», remarcó Maduro, resaltando la importancia de «movilizar» al pueblo ante cualquier acción.

ANUNCIO DE EJERCICIOS ENTRE TRINIDAD Y EEUU

El viernes, Trinidad y Tobago confirmó el inicio de los ejercicios militares junto a Estados Unidos, que dan inicio desde este domingo.

De acuerdo con la información oficial, las maniobras, que contarán con la participación de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de EEUU, se enmarcan en una estrategia regional liderada por el Comando Sur estadounidense para combatir el tráfico ilícito de drogas en el Caribe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago subrayó que estas acciones forman parte de una “larga historia de colaboración” entre ambas naciones y reflejan la solidez de sus relaciones bilaterales.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, negó que los ejercicios sean un precursor de cualquier posible acción militar estadounidense fuera del país, particularmente en Venezuela.

El Gobierno de Trinidad y Tobago insistió, en que los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, tienen como objetivo fortalecer la cooperación táctica entre ambas fuerzas armadas.