«Debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea»: El pedido de Cabello a las bases del Psuv

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, juramentó este sábado a los Comités Bolivarianos de Bases Integrales de La Guaira, donde llamó a sus partidarios a estar listos «cuando sea y como sea».

«A la hora de una acción contra el país, no va a haber hora. Nadie va a decir ‘la cosa es a las tres y cinco minutos’, nadie. Entonces nosotros debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea, cuando sea, y como sea. Porque esto es solo un paso, compañeros y compañeras, esto solo es el paso inicial», advirtió Cabello en declaraciones transmitidas por la señal de Venezolana de Televisión.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), señaló que está nueva estructura debe trascender lo electoral.

LEA TAMBIÉN: LA RAZÓN POR LA QUE MÁS DE 100 JURISTAS PIDIERON DENUNCIAR A DONALD TRUMP Y A MARCO RUBIO ANTE LA CPI

Por último, convocó a los venezolanos a participar en las elecciones de bases del Psuv que se efectuarán el próximo domingo 23 de noviembre en todo el país.

«El presidente ordenó una jornada de audaz, y miren que hay que ser audaz, para convocar en medio de una guerra a las bases del partido para que tomen decisiones para que organicen la estructura para enfrentar cualquier enemigo que seamos capaces de desdoblar nuestra misión de ganar una elección a proteger la patria y la Revolución Bolivariana», sentenció.

#Venezuela | El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, juramentó este sábado a los Comités Bolivarianos de Bases Integrales de La Guaira, donde llamó a sus partidarios a estar listos «cuando sea y como sea». 📹 Video: @vtv_canal8https://t.co/STa7hXOZg1 pic.twitter.com/c5h1wfjIF0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 15, 2025

MADURO ENVIÓ MENSAJE AL PUEBLO DE LOS EEUU

Por su parte, Nicolás Maduro envió este viernes un mensaje al «pueblo» de Estados Unidos y pidió que «paren la mano enloquecida» que «lleva una guerra» a la región, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro participó en el ‘Encuentro de juristas en defensa del derecho internacional’ en Caracas. Durante su alocución, consideró que «la juventud» de Estados Unidos «se están levantando en valores» y «no quiere guerra».

«La inmensa mayoría del pueblo estadounidense menos quiere una guerra en América. Entonces, hay que tocar puerta para que se abra la consciencia», acotó Maduro, quien hizo una petición a la ciudadanía de ese país.

«Paren la mano enloquecida de quienes ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra. El pueblo de Estados Unidos tiene que jugar un papel estelar», acotó Maduro.