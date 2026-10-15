«Somos completamente inocentes»: Maduro y Cilia Flores rechazaron nuevos cargos de torturas en audiencia este 15-Oct

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes de los nuevos cargos de presuntas torturas presentados por los fiscales estadounidenses.

Durante la audiencia llevada a cabo la mañana de este jueves, tanto Maduro como Flores rechazaron estar relacionados con estas presuntas torturas a ciudadanos estadounidenses y otras personas que estuvieron bajo custodia de las autoridades venezolanas en los últimos años.

Tras llegar al juzgado, Maduro confirmó que leyó los cargos en su contra. Con ayuda de un traductor, el dirigente político rechazó las acusaciones. «Es una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones», dijo según reveló el medio CNN.

El abogado @nizarUCAB narra en @NTN24 cómo estuvieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en la audiencia de lectura de los nuevos cargos por tortura, celebrada hoy en Nueva York. Ambos se declararon no culpables y renunciaron a tener un juicio rápido. «El juez interrumpió a Maduro cuando pretendía dar un discurso político y le quitó la palabra. Cilia Flores fue muy directa en sus respuestas, se mostró clara y obediente». — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 15, 2026

En esta línea, fue enfático en decir que rechaza el documento en su totalidad.

No obstante, el juez Alvin Hellerstein interrumpió la declaración de Maduro y simplemente consideró que se declaraba ‘inocente’.

Luego fue el turno de Cilia Flores, quien estaba celebrando su cumpleaños número 70 este jueves. «Soy completamente inocente, no soy culpable», dijo.

Entre los nuevos cargos en contra de Maduro y Flores se encuentran la detención indebida de más de una decena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas mientras Maduro dirigía al gobierno en Venezuela y Cilia lo acompañaba.