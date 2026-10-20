Los dardos de Dinorah Figuera por el Día de la Lucha contra Cáncer de Mama y la realidad en el país

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, se pronunció sobre su experiencia con la enfermedad y alertó sobre el estado del sistema de salud de Venezuela.

Figuera publicó un breve, pero contundente mensaje en su cuenta de X (Twitter). «Alzo la voz como médica y como sobreviviente de un cáncer», apuntó la opositora, quien recordó la situación de los pacientes en el país.

«He vivido en carne propia lo que es ser un paciente oncológico en nuestro país y que la detección temprana salva vidas. Que el autoexamen, la mamografía y la atención oportuna no son privilegios, sino derechos», apuntó Figuera.

La dirigente de Primero Justicia destacó que «el sistema de salud ha sufrido tanto» en Venezuela. «Muchas mujeres aún enfrentan la falta de equipos, de medicamentos y de centros dignos», agregó.

FIGUERA PIDE INVERSIÓN

Al igual que en otras ocasiones, Figuera sostuvo que el sistema de salud venezolano requiere de recursos. «Este día no puede ser solo un lazo rosa: debe ser un llamado a invertir en prevención, en diagnóstico y en tratamiento de calidad para todas», dijo.

«A las mujeres les digo: no dejen que el miedo las detenga. Revísense, acudan a tiempo y sepan que no están solas. La vida, después del cáncer, puede ser plena. Yo lo he vivido. ¡Sigamos luchando juntas!», concluyó Figuera.

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Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, alzo la voz como médica y como sobreviviente de un cáncer. He vivido en carne propia lo que es ser un paciente oncologico en nuestro país y que la detección temprana salva vidas. Que el autoexamen, la mamografía y la atención oportuna no son privilegios, sino derechos. En Venezuela, donde el sistema de salud ha sufrido tanto, muchas mujeres aún enfrentan la falta de equipos, de medicamentos y de centros dignos. Por eso, este día no puede ser solo un lazo rosa: debe ser un llamado a invertir en prevención, en diagnóstico y en tratamiento de calidad para todas. A las mujeres les digo: no dejen que el miedo las detenga. Rivísense, acudan a tiempo y sepan que no están solas. La vida, después del cáncer, puede ser plena. Yo lo he vivido. ¡Sigamos luchando juntas!. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) October 19, 2026



De acuerdo al director médico de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Luis Ramos, el cáncer de mama y de cuello uterino concentran hasta el 70% de los diagnósticos oncológicos en mujeres venezolanas.