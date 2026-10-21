Venezuela

Los dardos de Bernabé Gutiérrez contra María Corina Machado que generó polémica en redes sociales

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
4 Min de Lectura

Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, criticó este miércoles a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, acusándola de querer «poner la fecha para las elecciones presidenciales».

Contenido

Gutiérrez compartió un mensaje en su cuenta de X (Twitter), acompañado de unas declaraciones que dio a la prensa. Desde un principio, dijo que Machado «anda anunciando que las elecciones presidenciales son el 24 de julio del próximo año».

- Publicidad -

«Quiero denunciar ante Venezuela y el mundo entero que anda una vez más la señora Machado creyéndose que está por encima de la Constitución de la República de Venezuela, que está por encima del ente electoral y de todas las instituciones», dijo Gutiérrez.

El parlamentario también aseguró que a Machado «solo le falta poner la hora» de unos hipotéticos comicios. «Hay una Constitución; ni usted ni nadie está por encima de ella, nadie está por encima de las instituciones», acotó.

Gutiérrez dijo que «las elecciones de las diferentes instancias están contempladas en la Constitución» y no pueden ser convocados por agentes políticos. En tal sentido, dijo que «se van a postular los candidatos» cuando «el ente electoral convoque los procesos».

GUTIÉRREZ: NO TENEMOS CANDIDATOS

Una vez condenó los llamados de Machado para las elecciones, Gutiérrez afirmó que en la facción de Acción Democrática (AD) que él lidera «no tenemos candidatos a gobernadores ni a alcaldes en ningún estado».

«AD en este momento está jugando es a la paz, a la tranquilidad del clima político venezolano. Jugando a que vengan inversionistas para que el Estado venezolano se aboque a resolver el problema de la electricidad, del agua, del alto costo y del salario», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿APOYARÁ A MARÍA CORINA O TIENE ASPIRACIONES PRESIDENCIALES? LO QUE DIJO CAPRILES TRAS HACERSE VIRAL CON EL MANGUANGUA


Gutiérrez también defendió que «el gobierno está dialogando» con «todo aquel que quiera conversar y aportar ideas». Mientras tanto, volvió a señalar a Machado por «pedir intervención militar y sanciones económicas contra el país».

Las declaraciones de Gutiérrez se dieron en medio de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo, a la que María Corina Machado asegura no haber sido invitada a participar por Estados Unidos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mié 21/10
$ USD: 883,39 Bs
EUR: 993,17 Bs