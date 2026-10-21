Los dardos de Bernabé Gutiérrez contra María Corina Machado que generó polémica en redes sociales

Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, criticó este miércoles a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, acusándola de querer «poner la fecha para las elecciones presidenciales».

Gutiérrez compartió un mensaje en su cuenta de X (Twitter), acompañado de unas declaraciones que dio a la prensa. Desde un principio, dijo que Machado «anda anunciando que las elecciones presidenciales son el 24 de julio del próximo año».

«Quiero denunciar ante Venezuela y el mundo entero que anda una vez más la señora Machado creyéndose que está por encima de la Constitución de la República de Venezuela, que está por encima del ente electoral y de todas las instituciones», dijo Gutiérrez.

El parlamentario también aseguró que a Machado «solo le falta poner la hora» de unos hipotéticos comicios. «Hay una Constitución; ni usted ni nadie está por encima de ella, nadie está por encima de las instituciones», acotó.

Gutiérrez dijo que «las elecciones de las diferentes instancias están contempladas en la Constitución» y no pueden ser convocados por agentes políticos. En tal sentido, dijo que «se van a postular los candidatos» cuando «el ente electoral convoque los procesos».

GUTIÉRREZ: NO TENEMOS CANDIDATOS

Una vez condenó los llamados de Machado para las elecciones, Gutiérrez afirmó que en la facción de Acción Democrática (AD) que él lidera «no tenemos candidatos a gobernadores ni a alcaldes en ningún estado».

«AD en este momento está jugando es a la paz, a la tranquilidad del clima político venezolano. Jugando a que vengan inversionistas para que el Estado venezolano se aboque a resolver el problema de la electricidad, del agua, del alto costo y del salario», dijo.

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Quiero denunciar ante Venezuela que la Sra. Machado cree estar por encima de las instituciones y de nuestra Constitución, pretendiendo poner fecha para las elecciones presidenciales. ¡Solo le falta poner la hora! Le recuerdo al país que las elecciones están claramente contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cuando el ente electoral convoque formalmente, es que se van a postular los candidatos. Aclaro firmemente: en Acción Democrática no tenemos en este momento candidatos a gobernadores ni alcaldes en ningún estado. En AD estamos es jugando a la paz y al bienestar del país, a que venga la inversión extranjera para que se resuelvan los problemas urgentes del pueblo: la electricidad, el agua, el alto costo de la vida y el salario digno, para que en diciembre cada familia venezolana disfrute la hallaca en su mesa. El gobierno dialoga con todos los sectores y en AD respaldamos el diálogo. Pero que no haya confusiones: la Sra. Machado es la misma que le pidió al mundo entero invasión y sanciones contra nuestra Patria. ¡AD jamás y nunca la apoyará! En el momento adecuado anunciaremos nuestro candidato, el cual será respaldado con la tarjeta blanca de Acción Democrática. — Bernabé Gutiérrez (@adbernabe) October 21, 2026



Gutiérrez también defendió que «el gobierno está dialogando» con «todo aquel que quiera conversar y aportar ideas». Mientras tanto, volvió a señalar a Machado por «pedir intervención militar y sanciones económicas contra el país».

Las declaraciones de Gutiérrez se dieron en medio de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo, a la que María Corina Machado asegura no haber sido invitada a participar por Estados Unidos.