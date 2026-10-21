¿Apoyará a María Corina o tiene aspiraciones presidenciales? Lo que dijo Capriles tras hacerse viral con el Manguangua

El diputado a la Asamblea Nacional, Henrique Capriles, aseguró que en Venezuela no se estaría llevando una transición a la democracia si deciden excluir a María Corina Machado.

El excandidato presidencial, afirmó que en estos momentos no tiene aspiraciones para llegar a Miraflores. «La aspiración a una candidatura presidencial no está en mis planes. El país tiene hoy un liderazgo que cuenta con el mayor reconocimiento, que es una mujer además y te digo porque además soy pro-mujer, independientemente de las diferencias que hemos podido tener», comentó en entrevista para Shirley Radio.

«¿Dónde quisiera estar yo? Donde pueda ser útil, aportar. No se trata de empecinarse en una aspiración. Si no donde uno puede ser útil al cambio del país», continuó.

De igual forma, aclaró que no está en campaña por ninguna aspiración política. «Ahorita recorro mi casa que es Miranda, no por el hecho de que tenga una aspiración. En este momento no estamos el entrar en una campaña electoral anticipada. Yo si quiero que haya elecciones, y elecciones presidenciales además. El llamado que tiene que haber es que las elecciones que tienen que darse es una presidencial».

Asimismo, aseguró que un proceso electoral sin la líder opositora María Corina Machado «no sería una transición a la democracia». «A mí me parece el colmo que a ella no se le permita regresar a Venezuela».

«Es obvio que los que están en el ejercicio del poder van a hacer absolutamente todo lo que puedan hacer para mantenerse hasta 2030. Aquí no hay un gobierno encargado, aquí hay una continuación del gobierno de Maduro, y la señora Delcy Rodríguez no es presidenta porque a ella no la eligió nadie. Está en el ejercicio del poder, pero a ella no la elegimos los venezolanos. En Venezuela la Constitución es muy clara y deberían celebrarse elecciones presidenciales porque ya se consumó la falta absoluta de Nicolás Maduro», aseguró.

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Por lo cual, insistió en que cualquier proceso democrático debe incluir a todos los actores políticos del país. «Si aquí se va a hablar de transición a la democracia, la democracia significa que todos tenemos los mismos derechos y deberes y eso tiene que incluir a María Corina».

EL MANGUANGUA

Por otra parte, Capriles se refirió al Manguangua y lo viral que se ha hecho en las últimas semanas. «Yo el Manguangua me lo estoy disfrutando porque además quien no tenga sentido del humor yo digo que no tiene sangre dentro del cuerpo. El hecho de que la gente te abra la puerta, el café, algunos podrán pensar que esa es una forma tradicional de hacer las cosas, pero yo creo que las causas por las cuales uno lucha no son una moda o algo tradicional».

«Si tú ves el mundo entero, un día estás en el centro del debate, las cámaras van sobre ti y en otras oportunidades te toca estar detrás. Hay que preocuparse es cuando no la gente haga humor sobre el presidente o el que pueda estar en alguna posición pública, sino cuando el presidente se burle de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que hemos tenido en Venezuela durante todos estos años, quienes están en el poder con una burla permanente hacia los venezolanos», agregó.