Los comentarios de Iris Varela sobre «las elecciones» en el país y la «traición» a Maduro que se viralizan en redes

La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, aseguró que en Venezuela no van a haber elecciones presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro.

«El mundo entero sabe que los delitos que le montaron al presidente son puras falsedades. Ni él ni la primera combatiente han cometido ningún delito», acotó en entrevista con «Fuera de la Caja».

En ese sentido, sostuvo que «nadie puede venir aquí a hablar de elecciones presidenciales y que todo el mundo esté preparado. Es un debate que tiene que ir a la Asamblea Nacional. No se pueden hacer elecciones en un país en guerra».

Varela señaló que el país no tiene las condiciones necesarias para unas elecciones. «Tú no puedes ir a una elección bajo coacción».

«Vamos a cuidarle la silla. ¿Con quién le estamos cuidando la silla a Maduro? Con Delcy. Es la única que se puede sentar allí. Por eso, este es un mensajito para algún opositor que vea este podcast, olvídese de que aquí van a haber elecciones presidenciales», apuntó.

#29Mayo | La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, aseguró que en Venezuela no van a haber elecciones presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro. Video: Fuera de la Caja pic.twitter.com/7l7Q1OqZXq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 29, 2026

LA TRAICIÓN A MADURO

Por otra parte, Iris Varela consideró que el empresario colombiano Alex Saab traicionó al gobierno venezolano y cooperó con los Estados Unidos para la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

«Lo dijo Nicolasito recién pasado las primeras presentaciones públicas que hizo post bombardeo y secuestro del presidente y de Cilia, que había traición. Claro que hay una traición. Todo Cristo tiene un Judas», manifestó.

«Nadie puede pensar aquí que la CIA no haga su trabajo. El que tenga dudas de que este señor, Alex Saab es un agente del imperialismo, busque las declaraciones del candidato presidencial colombiano de la extrema derecha Estela De La Espriella, donde claramente dice cómo le tenían montadas las reuniones en varias partes del mundo con la DEA y con la CIA con el propósito de que Saab entregara a Maduro y a los dirigentes de la revolución bolivariana», aseveró la parlamentaria.