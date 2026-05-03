Los beneficios que traerá la firma de acuerdos mineros con empresa estadounidense, según el BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) afirmó el sábado que los acuerdos mineros firmados con la empresa estadounidense Heeney Capital ayudarán a la «diversificación de las fuentes de divisas del país».

En una nota de prensa, el ente emisor destacó que estas alianzas cuentan con el respaldo de «marcos de inversión responsable y transparencia internacional».

La institución calificó estos convenios como herramientas fundamentales para «apalancar la estrategia de diversificación productiva del país». Asimismo, el BCV subrayó que la importancia de los convenios reside en la «posibilidad de generar ingresos externos adicionales» mediante la actividad minera, lo que disminuiría la «dependencia histórica del petróleo».

El organismo detalló que los recursos que aporte el sector minero «fortalecerán la balanza de pagos» en el corto y mediano plazo. Asimismo, el BCV destacó que esta inyección de capital elevará la oferta de moneda extranjera «para la satisfacción de las necesidades de importación de otros sectores productivos» a nivel nacional.

Finalmente, el BCV resaltó que mantendrá una labor coordinada con el Ejecutivo nacional para garantizar que los fondos obtenidos «se incorporen de manera eficiente al sistema cambiario y financiero». Según el banco, esta gestión se realiza «en beneficio de la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población».

FIRMA DE ACUERDOS CON HEENEY

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Heeney Capital formalizaron el viernes un memorándum de entendimiento para desarrollar el sector minero. Dicho documento establece una etapa inicial de cooperación centrada en la exploración de recursos, la certificación de reservas y el incremento de la producción.

Esta alianza internacional promueve un escenario de apertura al capital y a la tecnología extranjera dentro del territorio venezolano. Al respecto, el ministro Víctor Silva señaló durante la firma que los acuerdos buscan modernizar la industria minera y avanzar en la evaluación de yacimientos estratégicos.

Además, los convenios contemplan el análisis de futuros esquemas de inversión para ejecutar proyectos de gran envergadura en la cadena de valor minera. De esta forma, el país busca integrar capacidades técnicas internacionales para potenciar la extracción y procesamiento de minerales.