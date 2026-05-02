Llegó al país un «vuelo especial» con menores repatriados desde EEUU

Al aeropuerto de Maiquetía llegó un «vuelo especial» desde Estados Unidos con varios menores de edad repatriados desde Estados Unidos.

El ministerio del Interior y Justicia, informó que el vuelo forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Las autoridades recibieron a los menores repatriados con los protocolos de seguridad correspondientes al momento de ingresar en el Aeropuerto Internacional.

En esta oportunidad arribaron al país un total de 7 menores, 3 niñas, 2 niños, 1 adolescente y 1 adulto.

Se informó que todos recibieron la atención médica por parte de las instituciones correspondientes.

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Posteriormente, serán trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

Hasta el momento han llegado 132 vuelos desde que ambos países alcanzaron acuerdos migratorios para facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero del 2025.

El más reciente vuelo de repatriación ocurrió el pasado miércoles, cuando el ministerio de Interior y Justicia informó sobre la llegada de 208 migrantes en un avión procedente de Miami.