Lo que se necesita para reactivar y estabilizar al sistema eléctrico, según un experto

Lancy Clemente, ingeniero nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), detalló este lunes lo que se necesita para reactivar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y permitir una estabilización del servicio en el país.

Clemente brindó una entrevista a la periodista Shirley Varnagy. A ser consultado sobre la crisis eléctrica, el especialista aseguró que el primer paso de la recuperación es un diagnóstico preciso del estado del SEN.

«Si hacemos un buen diagnóstico, y para eso tenemos los recursos humanos en Venezuela con la Sociedad de Ingenieros Electricistas, las universidades, los especialistas que sí sabemos lo que hay que hacer», detalló Clemente.

El especialista recordó que Venezuela cuenta con la «tercera planta hidroeléctrica más grande del mundo» y distintos complejos del SEN. Sin embargo, insistió en que «tenemos a personas especializadas» para abordar la crisis.

FINANCIAMIENTO PARA EL SEN

Igualmente, Clemente recordó que un diagnóstico preciso es apenas el primer paso para estabilizar al SEN. Una vez se sepa cuáles son los problemas del sistema, se tendrá que buscar el financiamiento para recuperar las instalaciones eléctricas.

El experto afirmó que tienen que presentar el diagnóstico al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial, al Organismo de Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a la Unión Europea (UE).

Tras estas presentaciones, Clemente espera conseguir el «financiamiento para la primera fase de recuperación que requiere» la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri). «Si logramos hacer eso en menos de un año tendremos un sistema estable en Venezuela», concluyó.

Las autoridades nacionales afirman que el SEN no logra cubrir la demanda actual. En tal sentido, presentaron un plan de «recuperación y transformación», mientras «se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura».