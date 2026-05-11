Diosdado Cabello dice que fallas eléctricas se deben a la demanda: «Nos está golpeando»

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes que las fallas eléctricas se deben a la «demanda» y pidió al sector privado colaborar.

Cabello encabezó esta tarde la rueda de prensa del PSUV. En medio de la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el también ministro de Interior y Justicia reconoció que «es un tema que nos está golpeando».

«La demanda se ha incrementado en los últimos días como nunca había ocurrido. Más de 15.000 megavatios de demanda. Tiene que ver con las condiciones meteorológicas, el verano se ha alargado y la lluvia no ha entrado como se esperaba», dijo Cabello.

De acuerdo a Cabello, el gobierno ya se ha comunicado con gobernadores y alcaldes. El objetivo es «hablar con las empresas privadas que tienen sus equipos de plantas eléctricas, pero no se conectan».

«Por ejemplo, los centros comerciales no se conectan a su generación propia, sino que prefieren estar conectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional. Para ellos es más cómodo», agregó Cabello.

Diosdado Cabello: «Lo del sistema eléctrico es un tema que nos está golpeando, la demanda se ha incrementado en los últimos días como nunca antes» pic.twitter.com/5w5rg3qiDE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 11, 2026

CABELLO SOBRE REFORMA JUDICIAL

Por otra parte, el político manifestó el respaldo del PSUV a la reforma judicial propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Cabello aseguró que «los diputados de nuestro partido participan activamente» en los debates de la Asamblea Nacional.

«(Estamos) totalmente de acuerdo y vamos a la transformación total del sistema de justicia, eso incluye todos los niveles, todos los niveles; incluye los cuerpos policiales, pero también incluye jueces, fiscales, defensoría pública», agregó Cabello.

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Cabello también se refirió al proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la soberanía del Esequibo, asegurando que «nada ni nadie puede hacernos desistir de los derechos que tiene Venezuela sobre su territorio guayanés».