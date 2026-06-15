Lo que reveló el Foro Penal sobre lo que sufrió Samanta Hernández, la adolescente que estuvo siete meses como presa política

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, expresó su consternación tras escuchar el testimonio de la adolescente Samanta Hernández, de 16 años, quien estuvo detenida en condición de presa política desde el 19 de noviembre de 2025, y no fue hasta el pasado mes de mayo cuando recuperó su libertad.

«Estoy saliendo de la casa de Samanta Hernández (16) y Aranza Hernández (19), que son hermanas, presas políticas que recientemente acaban de ser excarceladas. Lo que les quiero decir es que es increíble. Samanta particularmente es una bebé, 16 años de edad», dijo.

Destacó que la adolescente todavía siente temor por lo vivido en la cárcel y es que «las sometieron a tratos crueles, inhumanos, y lo que ellas denuncian, tortura».

«Pero es increíble, no puedo ni siquiera expresarles, no solo mi angustia, mi incomodidad con el testimonio de Samanta, lo que sufrió. Pero yo lo que digo es que me sorprende todavía, luego de tantos años, 25 años representando víctimas, la maldad», afirmó.

«Y debo decir, me sorprende la maldad, me sorprenda la saña, me sorprende esta injusticia. Unas personas que las involucran en un supuesto caso de Plaza Venezuela que no existió, que no hay ningún tipo de evidencia», apuntó.

Romero señaló que en este país hay que hacer justicia. «Frustra, pero hay que seguir luchando por un sistema de justicia que trabaje por la gente, para la gente y que no sirva como arma de persecución política para monopolizar el poder en unos muy pocos», comentó.

Asimismo, el director del Foro Penal también pudo conversar con Aranza Hernández, quien le expresó que fue detenida «por una historia que se inventaron ellos por el simple hecho de que les piden estadísticas».

«Me llevaron sin orden de aprehensión, solamente preguntaron que si yo era la hermana de Samanta Hernández. Siempre me tuvieron encapuchada. En vista de que no encontraron nada era asfixia por todos lados y golpes hasta que tú no hablaras, pero yo no tenía nada que hablar porque no sabía», señaló.

15Jn @alfredoromero director presidente del @ForoPenal conversando con la ex-presa política Aranza Hernández (19), quien estuvo injustamente tras las rejas desde noviembre 2025 hasta junio 2026. Es importante destacar que la hermana menor de edad de Aranza, Samanta (16) fue… pic.twitter.com/8iNr576ARy — Foro Penal (@ForoPenal) June 15, 2026

Resaltó que ellas fueron detenidas por ser hermanas de un militar disidente. «Esta es una persecución familiar que no desde ahorita, es desde hace un año y seis meses», agregó.

«Para Samanta ha sido traumático, pero no me cuenta las cosas que vivió porque me dice que es muy duro para ella hablar de eso. Hoy que estoy en libertad no puedo conciliar el sueño porque me vienen cosas a la mente», manifestó.