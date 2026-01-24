Lo que dijo Margareth Baduel sobre la cifra de presos políticos excarcelados anunciada por el gobierno

La defensora de DDHH, Margareth Baduel, en representación de familiares de presos políticos, cuestionó la madrugada de este sábado la cifra de excarcelaciones difundida por el gobierno de Delcy Rodríguez, al considerarla como «una burla» y de estar alejada de la realidad.

Desde una vigilia en El Rodeo I, la también hermana de Josnars Baduel rechazó el balance arrojado por Rodríguez. «Queremos hacer una denuncia pública con las cifras oficiales publicadas hoy (viernes): No concuerdan con la realidad que hemos vivido por 15 días», dijo.

Asimismo, señaló que por 15 días, «hemos estado acostados en oración en los distintos centros de detención donde se encuentran los presos políticos, como El Helicoide, Yare, Zona 7, Tocorón, el INOF, La Crisálida y Ramo Verde».

«Ha sido una burla para nosotros como familiares escuchar esas declaraciones que hablan de unas liberaciones que hasta el momento no se han materializado», añadió.

A pesar de lo anterior, prometió que se van a mantener bajo esa modalidad «hasta que todos sean libres». «Estamos hablando de más de 1.000 presos políticos. Como familias, continuamos afuera de los penales con la certeza de la libertad», precisó Baduel.

«Estoy profundamente convencida de que vamos a lograr los objetivos trazados», finalizó.

⚠️ #AHORA | En la madrugada de este #24Ene, la defensora de DDHH Margareth Baduel cuestionó las cifras oficiales que afirman la salida de 626 presos políticos. Desde la vigilia en El Rodeo I, la también hermana del preso político Josnars Baduel, denunció que dicho anuncio no se… pic.twitter.com/wwWmVJn6vf — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 24, 2026

CIFRA DE EXCARCELADOS, SEGÚN EL GOBIERNO

El viernes, Delcy Rodríguez aseguró que han sido excarcelados 626 ciudadanos, en el marco de las «liberaciones de presos políticos». Sin embargo, de acuerdo a distintas fuentes, se dieron entre 150 y 163 excarcelaciones.

«Llamo a la reflexión sobre el sistema de justicia y abro las compuertas a todos los sectores venezolanos (…) Pensemos en un sistema de justicia penal alternativo, donde no se penalice la pobreza», acotó Rodríguez.

La presidenta también informó que el próximo lunes tendrá una llamada con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien fue declarado persona non grata en Venezuela en julio de 2025. Esto, con el propósito de que verifique la lista de excarcelados.