Lo que dijo Jorge Rodríguez sobre la «hoja de trabajo» que realizarán junto a los miembros de la AN 2015

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó este martes el inicio de «una hoja de trabajo conjunta» con miembros del Parlamento 2015- 2020.

A través de un comunicado reiteró que la misma iniciará a partir del próximo primero de agosto.

Sin embargo, Rodríguez acotó que esta agenda de trabajo es «en el marco de la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia».

«El apoyo internacional unánime a nuestro pueblo y al gobierno nacional para enfrentar la tragedia, destacan que solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz», comentó.

Vale recordar que Jorge Rodríguez, sostuvo el 18 de junio una reunión con la dirigente opositora Dinorah Figuera, líder del Parlamento electo en 2015, en la que abordaron una agenda «concreta».

Rodríguez y la propia Asamblea Nacional publicaron un comunicado confirmando la reunión con la opositora. Unas pocas horas después de su llegada al país, Figuera visitó el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

De acuerdo al texto, Figuera se presentó como «representante de los diputados del periodo 2015 a 2020». Rodríguez, por su parte, es el «designado para el diálogo político» por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«En este encuentro se consignó una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para los venezolanos», concluyó el comunicado.