Venezuela

Inició el pago de un nuevo bono en el Sistema Patria: Este es el monto y las personas que podrán cobrarlo

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
1 Min de Lectura
Bono de corresponsabilidad

El Sistema Patria inició el miércoles el pago del bono Único Familiar correspondiente al mes de noviembre.

En esta ocasión los beneficiarios recibirán 13.350,00 bolívares, lo que equivale a $14,92; según la tasa vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

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Este beneficio está dirigido para los jefes de hogares y familias vulnerables de acuerdo a lo reseñado en el canal Patria Digital.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532.

Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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TASA BCV Jue 05/11
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EUR: 1,00 Bs