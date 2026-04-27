Lo que dijo el encargado de negocios de EEUU sobre la «transformación de Venezuela» en reunión con la Cámara Petrolera

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, sostuvo este lunes una reunión en la Cámara Petrolera de Venezuela.

Durante el encuentro, el diplomático instó a los miembros a aprovechar esta oportunidad histórica.

«El sector privado, incluyendo la inversión innovadora de los Estados Unidos, es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial», indicó.

Asimismo, Barrett sostuvo que esto es «un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica, y que son elementos clave del plan de tres fases del presidente Donald Trump».

«Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región», expresó.

El sector privado, incluyendo la inversión innovadora de los Estados Unidos, es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica, elementos clave del plan de tres fases del @POTUS… pic.twitter.com/J3Car7R1uQ — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 27, 2026

LA LLEGADA AL PAÍS

El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, arribó el pasado jueves a Venezuela para asumir su rol en la sede diplomática en Caracas tras la salida de Laura Dogu.

Su llegada fue confirmada por la embajada en sus redes sociales.

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«Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio. Y ofrecer resultados para la gente de nuestros países», expresó Barrett.

Asimismo, expresó que es un honor representar a los Estados Unidos «en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela».