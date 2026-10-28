Lo que dijo el diputado Alessandrello tras la denuncia sobre el Comité de Postulaciones

EFE.- El diputado y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, descarta que haya irregularidades en el proceso de postulaciones de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, luego de la denuncia hecha por una de las integrantes de la comisión, y aseguró que se trató de un malentendido.

Este miércoles, la abogada Raquel Sánchez, integrante del comité en representación de la sociedad civil, advirtió sobre la inclusión de candidaturas pertenecientes a un proceso anterior de postulaciones que «fue anulado».

Además denunció una limitación de acceso a las postulaciones, lo que impide la revisión de todos los candidatos que deben cumplir con varias exigencias, entre ellas renunciar a militancias político-partidista.

«UN MALENTENDIDO»



Sin embargo, el diputado Alessandrello señaló posteriormente a los medios que eso era «un malentendido» y que lo aclararon «en la mañana del día de hoy».

«Aquí no hay postulaciones de otros procesos, eso es falso», prosiguió Alessandrello.

En ese sentido, explicó que en la sede de la Asamblea Nacional reposan unos documentos presentados por aspirantes al Supremo en el proceso anterior, pero no tienen incidencia en el actual.

«Esos documentos no son objeto de evaluación, de nada», sostuvo.

Alessandrello señala que si estas personas quisieran volver a postularse en este nuevo proceso, no deben consignar los documentos que ya entregaron ante el Legislativo.

El martes, el Parlamento de Venezuela informó que abrió el proceso de postulación para los magistrados que renovarán el TSJ.

Según una investigación hecha por la ONG Transparencia Venezuela, dos de los integrantes de la sociedad civil tienen vínculos con el chavismo.

El Comité de Postulaciones Judiciales estará conformado por 10 perfiles afines al oficialismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

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Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Solo tres diputados opositores forman parte del comité.