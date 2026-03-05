Lo que dijo Diosdado Cabello sobre María Corina y sus intenciones de volver al país

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, rechazó los anuncios de la líder opositora, María Corina Machado, sobre su posible regreso al país.

«En los pasillos del poder su anuncio fue recibido como una provocación innecesaria, casi una declaración de guerra contra Washington y no precisamente por Caracas, sino por ella misma», aseguró en su programa televisivo.

«Con su sentido de improvisación y teatralidad, Machado abrió un frente de batalla que no solo contradice la estrategia de Trump, sino que también desnuda su incapacidad para leer el tablero político más allá de su ego y las cámaras de televisión», añadió.

Cabello insistió que en Washington no se andan con rodeos y saben que un posible regreso de Machado provocaría inestabilidad y confrontación inmediata, «no porque el gobierno venezolano se inquiete, sino porque ella sola es capaz de dinamizar cualquier esfuerzo por generar estabilidad».

«Su hambre de poder y sed de venganza no hacen más que socavar las gestiones de Caracas y Washington, mientras ella se frota las manos soñando con protagonismo que nunca llegó a tener», manifestó.

«Insistirá en regresar en Venezuela, aunque eso signifique destruir su último y único centro de gravedad que es Trump, pues ella nunca ha orbitado alrededor del pueblo venezolano. Viene a sabotear y crear conflictividad con ayuda de sus amigos narcotraficantes y paramilitares de Colombia. Para eso necesita un recibimiento espectacular. Para eso mandó a los piojosos de Vente Venezuela a hacer tratos, a vender el alma si es posible, con el objetivo de lograr apoyos dentro del país, pero eso no es todo», aseveró.

Asimismo, cuestionó los supuestos métodos que estaría usando. «Tanto que habló de alacranes y ahora está ofreciendo dinero a diestra y siniestra para comprar voluntades. Está ofreciendo beneficios a quienes se pasen a Vente Venezuela».

Sin embargo, Cabello también expresó: «No diré cuál es la sorpresa que le tengo».

LOS LÍMITES DE LA LEY DE AMNISTÍA

Por otra parte, Cabello volvió a hablar de la Ley de Amnistía de la que aseguró que no se trata de un «permiso para delinquir de aquí en adelante».

«A ellos no les gustó que yo la semana pasada dije que la ley no tiene carácter futuro. Si usted cometió un delito y está contemplado en la Ley de Amnistía, tiene derecho si está contemplado ahí. Pero si usted comete un delito el 30 de abril de 2026, no vaya a decir que le sale Ley de Amnistía, porque lo que le sale es cárcel», expresó.

«Ellos creen que la cosa es que de aquí para adelante pueden hacer lo que les da la gana. A ustedes lo que se les está dando es una gran oportunidad», agregó.