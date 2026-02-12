Lo que dijo Delcy Rodríguez sobre un posible viaje a EEUU y un eventual regreso de María Corina

La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró este miércoles que ha recibido una invitación para ir a los Estados Unidos y está evaluando un eventual viaje.

«Me han invitado a Estados Unidos. Estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo», dijo en una entrevista para NBC News.

Por otro lado, Rodríguez se refirió a la líder opositora María Corina Machado, cuyo regreso a Venezuela aún no se ha confirmado. «En cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo. En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero», señaló.

Además, durante una parte de la entrevista también defendió a Nicolás Maduro. «Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes».

«Les puedo decir que estoy a cargo de la presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy duro y lo estamos haciendo día a día», sentenció.

«SI IMPULSAN UN CAMBIO POSITIVO, EL DINERO FLUIRÁ»

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, también ofreció declaraciones a la prensa desde Caracas, donde aseguró que confían en lo que está haciendo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, pero que de igual forma están verificando todo muy de cerca.

«Llevamos cinco semanas tratando con Delcy. Ha sido una cooperación increíble», declaró el secretario Wright.

«Se han vendido más de mil millones de dólares en petróleo venezolano y se esperan ventas de petróleo por otros 5 mil millones de dólares en los próximos meses», añadió.

Asimismo, reiteró el control que tiene actualmente los Estados Unidos. «Así que los venezolanos están a cargo aquí en Venezuela, pero Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al gobierno ahora está controlada por Estados Unidos».

«Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia», concluyó.