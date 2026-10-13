Lo que dijo Delcy Rodríguez sobre el diagnóstico de cáncer del papa León XIV

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó este martes su solidaridad con el papa León XIV, quien pasó por el quirófano y fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en etapas tempranas.

Rodríguez hizo una breve publicación en sus redes sociales, instantes después del anuncio de la Santa Sede. Desde un principio, manifestó los buenos deseos de los venezolanos por una recuperación del Santo Padre.

«Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de Su Santidad el Papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar», dijo Rodríguez.

Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de Su Santidad el Papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 13, 2026



La mandataria pidió la intercepción de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. «Que le conceda fortaleza para continuar su noble misión de llevar paz, amor y esperanza a los pueblos del mundo», concluyó.

EL DIAGNÓSTICO DEL PAPA

León XIV pasó este martes por una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo en el pulmón. Luego de que saliera de la sala de operaciones, la oficina de prensa de la Santa Sede informó del diagnóstico.

«Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar (cáncer de pulmón), tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias», apuntó un comunicado. «El procedimiento fue exitoso, sin complicaciones», acotó.

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El equipo médico optó por un procedimiento «radical» para limpiar la zona afectada por el tumor y se extirpó el lóbulo inferior del pulmón. Tras el procedimiento, el papá «despertó con normalidad» y regresó a su habitación en el hospital.

Fuentes vaticanas dijeron a la agencia EFE que el papa continuará internado en el hospital para seguir con la recuperación y pruebas postoperatorias. Se desconoce si requerirá de un tratamiento específico por la naturaleza del tumor extirpado.