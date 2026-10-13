Delegación de Venezuela llega a Panamá para brindar asistencia técnica tras terremoto

EFE.- Una delegación de ingenieros especializados de Venezuela llegó este martes a Panamá para brindar asistencia técnica tras el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes que dejó más de dos mil infraestructuras y una treintena de heridos, sin víctimas fatales.

«La misión está encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, junto a un equipo especializado de ingenieros venezolanos», dijo el Ministerio de Comunicación venezolano en un mensaje en redes sociales sin añadir más detalles.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su solidaridad y ofreció ayuda a Panamá tras el terremoto registrado a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste del país centroamericano y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en su último reporte de este lunes que, como parte de las acciones de respuesta, se han transportado por vía aérea 69.685 libras (31,6 toneladas) de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua llevada a las comunidades y hospitales.

Además, de acuerdo con un informe del domingo más detallado, el terremoto provocó daños en más de 2.000 infraestructuras, entre ellas más de 1.280 residencias, 656 centros escolares (datos actualizados), más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

Aunque el potente terremoto que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

Las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.