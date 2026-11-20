La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó este jueves el recuerdo acuerdo militar firmado con Estados Unidos y aseguró que permitirá una «mejor capacitación y equipamiento» para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Rodríguez encabezó una reunión con el Alto Mando político y militar del gobierno, en donde abordó su reciente gira internacional. Estuvieron presentes los ministros de Interior, Diosdado Cabello; y de Defensa, Gustavo González López.

Tras repasar su agenda en Turquía, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Rodríguez recordó su reunión con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. «Reanudamos y restablecimos cooperación técnico-militar que tuvimos en el pasado», dijo.

«Hemos profundizado la cooperación energética tremendamente, Venezuela-Estados Unidos, y también en el ámbito de la seguridad, la defensa y estos acuerdos van a permitir mejor capacitación, equipamiento para nuestra FANB», explicó Rodríguez.

Balance de gira internacional | Presidenta Delcy Rodríguez lideró reunión de trabajo con alto mando político y militar del gobierno https://t.co/ostDzulyzr — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) November 19, 2026



Igualmente, la mandataria aseguró que la institución castrense permanecerá bajo el mando de la FANB y no de entidades extranjeras. En tal sentido, insistió en que el acuerdo se firmó «en el marco de la Constitución y la soberanía».

RODRÍGUEZ CON DELEGACIÓN RUSA

Más temprano, Rodríguez tuvo una reunión con una delegación rusa. El encuentro se dio en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se realiza entre el 13 y 23 de noviembre y donde Rusia tiene un homenaje.

Rodríguez habló con el embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, y el representante especial del presidente de Rusia para la Cooperación Cultural Internacional, Mikhail Shvydkoy. También estuvieron presentes miembros de su gabinete.

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La reunión se enfocó en los vínculos diplomáticos entre Rusia y Venezuela, incluyendo la política exterior y la cooperación internacional. Asimismo, destacaron el valor de la cultura y la relación histórica entre ambos países.