«El Servicio Agrícola Exterior (FAS, por sus siglas en inglés) del USDA anunció su calendario oficial de misiones comerciales agroindustriales para 2027, con el objetivo de ayudar a los productores estadounidenses a mejorar el acceso a los mercados internacionales y aprovechar la creciente demanda de productos agrícolas», explicaron las autoridades estadounidenses a través de un comunicado, en el que detalla que Venezuela es uno de los seis países incluidos en la lista.
El USDA, que comenzó con este tipo de eventos en 2011, explica que esta misión es una iniciativa que forma parte de la batería de programas que combina promoción comercial, financiamiento de importaciones, capacitación técnica y asistencia alimentaria.
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«Las misiones comerciales agroindustriales conectan a empresas estadounidenses del sector con compradores internacionales y permiten que funcionarios y organizaciones comerciales de Estados Unidos establezcan contactos, para identificar mecanismos que reduzcan las barreras comerciales y amplíen el acceso de los productos agrícolas estadounidenses», señalaron.
CRECIMIENTO EN IMPORTACIONES
En los últimos años, las importaciones venezolanas de alimentos desde EEUU han crecido sostenidamente. Los datos más recientes del Departamento de Comercio muestra que desde enero hasta septiembre de 2026 las compras de alimentos y productos agrícolas se incrementó 35 %.
El maíz es el producto líder en este rubro, con un total de 398,5 millones de dólares, un salto de 409%, con lo que se alcanzó su nivel más elevado al menos desde 2009. Otros productos que Venezuela compra a su socio del norte son trigo, arroz y derivados de soja.
«Junto con los numerosos programas y políticas del USDA que priorizan a los agricultores, nuestro programa de Misiones Comerciales Agroindustriales vuelve a posicionar a la agricultura estadounidense para competir y triunfar en los mercados internacionales en 2027″, afirmó en el comunicado la subsecretaria interina Michelle Bekkering.
El USDA realiza este tipo de actividades en varias partes del mundo, entre ellas fguran páises como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Panamá.