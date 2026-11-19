«El Servicio Agrícola Exterior (FAS, por sus siglas en inglés) del USDA anunció su calendario oficial de misiones comerciales agroindustriales para 2027, con el objetivo de ayudar a los productores estadounidenses a mejorar el acceso a los mercados internacionales y aprovechar la creciente demanda de productos agrícolas», explicaron las autoridades estadounidenses a través de un comunicado, en el que detalla que Venezuela es uno de los seis países incluidos en la lista.

El USDA, que comenzó con este tipo de eventos en 2011, explica que esta misión es una iniciativa que forma parte de la batería de programas que combina promoción comercial, financiamiento de importaciones, capacitación técnica y asistencia alimentaria.

«Las misiones comerciales agroindustriales conectan a empresas estadounidenses del sector con compradores internacionales y permiten que funcionarios y organizaciones comerciales de Estados Unidos establezcan contactos, para identificar mecanismos que reduzcan las barreras comerciales y amplíen el acceso de los productos agrícolas estadounidenses», señalaron.

CRECIMIENTO EN IMPORTACIONES