Lo que dijo Cabello tras el llamado de Delcy Rodríguez para acabar el «matraqueo» en las policías del país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció tras el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez de «acabar con la matraca y la extorsión» dentro de los cuerpos policiales.

«A mis hermanos policías, y a mis hijos policías, y a mis hijas policías, yo les pido esta necesidad. Tenemos que tener la policía que los venezolanos merecen. Una policía buena. Que no haya matraqueros por ningún lado. Yo creo que la gran mayoría de los policías son extraordinarios, sacrificados», dijo Cabello durante su programa televisivo.

«Ser policía es un honor. Ese uniforme debe llevarse con honor donde se porte. No se dejen corromper por nadie. Porque cuando un funcionario policial para a alguien y le quita plata, le está haciendo daño a la institución. Si a esa persona le está haciendo daño a la institución, no puede estar allí», añadió.

En este sentido, destacó los esfuerzos que se han hecho en este tema. «Nosotros somos con eso, no solo severos, no solo estrictos, no hay manera de conciliar con eso. ¿Saben cuántos policías nosotros hemos dado de bajo en este año y medio por investigaciones? 22.000».

Por otra parte, se refirió al cierre del Coliseo de La Urbina y la nueva función que tendrá por orden de Rodríguez. «Ahí estaba la Policía del municipio Sucre. Tenían que buscar un lugar adecuado para que la Policía de Sucre funcione».

«Había muchas personas detenidas, salieron de ahí, y eso queda a la orden de las comunidades para eventos culturales, deportivos, para disfrutar de todo el pueblo. Además, que dio la orden a la misión Venezuela Bella que la restauren, para que la arreglen», acotó.