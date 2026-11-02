Lo que dijo Cabello sobre las elecciones de medio término en EEUU: «Deben respetarse»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre las elecciones de medio término de Estados Unidos y los hipotéticos resultados.

Al igual que todos los lunes, Cabello encabezó esta tarde la rueda de prensa semanal del PSUV desde Caracas. Luego de abordar diversos temas, fue consultado sobre las elecciones estadounidenses que se celebrarán este 3 de noviembre.

Desde un principio, Cabello recordó que estos comicios «cierran mañana», cuando se renovarán cientos de bancadas para el Senado y la Cámara de Representantes. Desde el PSUV aseguraron que estas elecciones son un tema exclusivo de Estados Unidos.

«Siempre pedimos por la paz de los países que van a elecciones. Los resultados son de ese Estado, de ese país, y como tal deben respetarse. Siempre hemos querido eso, independientemente del país que sea», dijo Cabello.

RETORNO DE OPOSITORES

Por otra parte, Cabello se pronunció sobre el reciente retorno de varios dirigentes opositores. «Ojalá se sumaran al espíritu que hay en Venezuela», dijo el también ministro de Interior y Justicia.

«De esos opositores que están regresando, cuando se iban decían ‘me están persiguiendo’, ‘soy un perseguido político’ y ‘tengo orden de captura’», apuntó Cabello. «¿Cómo regresan ahorita y no les pasa nada? Alguien estaba mintiéndole a su propia gente», acotó.

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Cabello consideró estos dirigentes solo buscan «tomarse la foto». «Después se van calladitos y salen de nuestro país y se quedan un mes más por fuera. Cuando regresan lo hacen silencio para que nadie se entere», sentenció.

Las declaraciones de Cabello se dieron una semana después del retorno de María Corina Machado, líder opositora y coordinadora de Vente Venezuela, y en medio del acercamiento del gobierno venezolano con Estados Unidos.