Lo que dice un economista sobre los efectos de los bajones y cortes eléctricos en centros comerciales

Venezuela se ha visto afectada por un agravamiento de la crisis eléctrica durante los últimos meses, especialmente fuera de la Gran Caracas. Los centros comerciales no se han visto exentos de esta situación, según el economista Luis Vicente León.

Este jueves se llevó a cabo a quinta edificación del congreso anual de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo). León se pronunció y alertó de las consecuencias de la crisis eléctrica.

«Si el centro comercial no tiene protección eléctrica es absolutamente vulnerable. Fuera de la ciudad de Caracas, que tiene electricidad, es completamente vulnerable porque el consumidor sí se marcha cuando la electricidad falla», dijo León.

Según el economista, son pocos los centros comerciales que no tienen protección ante los bajones eléctricos. A pesar de ello, sí han sufrido de una «reducción significativa de visita y de tiempo en el centro comercial».

CONSUMO DE LOS CENTROS COMERCIALES

El congreso anual de Cavececo se enfocó en el análisis de consumo de los usuarios. Además, evaluó las opciones de calidad y el futuro de los centros comerciales, tomando en cuenta las consecuencias de las fallas eléctricas.

Estos análisis indican que la crisis eléctrica ha afectado el tiempo promedio que pasan los clientes en los centros comerciales. En ese sentido, los establecimientos deben buscar propuestas que permitan atraer su atención.

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En promedio, los venezolanos tardan unas 48 horas en gastar sus ingresos. Ante este escenario, León recomendó a los centros comerciales hacer ofertas atractivas entren las prioridades al hacer las compras.