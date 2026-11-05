Conindustria reveló la cantidad de empresas expropiadas que deberían ser devueltas

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) identificó cientos de empresas que fueron expropiadas y pasaron a formar parte del Estado, que deberían ser devueltas a sus antiguos propietarios.

Tito López, presidente de la Conindustria, dijo que el sector ha identificado unas 902 empresas que se encuentran en manos del Estado. Para el gremialista, devolver estos activos sería sumamente positivo para la economía.

Según el medio Bloomberg, devolver estas empresas pueden contribuir a dinamizar la actividad productiva del país. Además, permitirá aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

Los datos de Conindustria indican que el 75% de las empresas identificadas pertenecen al sector primario, especialmente productoras de alimentos y fincas. Igualmente, hay compañías de otros sectores, como alimentos procesados, farmacéutico y plásticos.

DIÁLOGO POR LAS EMPRESAS

López reveló que Conindustria ya mantiene conversaciones con el gobierno nacional sobre el futuro de estas empresas. En tal sentido, la comisión encargada de examinar los activos del Estado y un representante del sector industria participa en las discusiones.

A pesar de reconocer la voluntad de las autoridades, López insistió en la necesidad de acelerar el proceso de devolución de las empresas. «Primero que sean ofrecidas a sus antiguos dueños», planteó.

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López concluyó que devolver estas empresas aumentaría la oferta en el país. Mientras tanto, el Estado venezolano podría reducir su gran carga de administración y destinar los recursos en otras obligaciones.

Estas declaraciones se dieron apenas unos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenara «la valoración de activos no esenciales en manos del Estado» para que sean devueltos a sus antiguos dueños u ofertados al sector privado.