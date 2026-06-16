¿Cuándo podrían verse las mejoras en el sistema eléctrico tras acuerdo con General Electric? Lo que reveló un experto

El ingeniero nuclear Leancy Clemente explicó que el acuerdo entre el gobierno con la empresa General Electric podría implicar una recuperación de 2.000 megavatios en dos años en el sistema eléctrico nacional.

«Este es el tipo de socio que un país como Venezuela debe seguir teniendo. No es un contrato, sino un acuerdo para firmar un contrato, pero eso ya le da prioridad a ellos. ¿Cuál es el acuerdo producto del diagnóstico? Una recuperación de 2.000 megavatios en un periodo muy corto de dos años y la recuperación de 5.000 megavatios en cinco años. ¿Por qué hablo de recuperación y no de instalación? Porque Venezuela tiene una capacidad instalada de 30.000 megavatios. No hace más de 20 años nosotros éramos el ejemplo en toda Latinoamérica de como se monta el sistema eléctrico nacional», dijo durante una entrevista para Shirley Radio.

En este sentido, reveló el escenario actual: «Más o menos llegamos a una generación de 11.000 o 12.000 megavatios, pero la demanda venezolana está en los 15.000 megavatios. Esos 3.000 de diferencia es lo que demandaría la Gran Caracas, incluyendo Maracay, o sea que es bastante lo que nos falta, por eso los racionamientos».

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No obstante, destacó que el escenario no es tan desfavorable para el país. «No es lo mismo crear desde cero que recuperar lo que ya existe, esa es la ventaja que tenemos ahorita. Esta gente viene ya con unos planes que incluso incluyen la formación de recursos humanos. Al igual de que ya tenemos una gran capacidad instalada tenemos recursos humanos con millones de horas de experiencia. Ese recurso humano que manejó el Sistema Eléctrico Nacional hace 20 años sigue aquí y si se fueron quieren regresar».

«Cualquier país tendría envidia de tener ese recurso humano. Ellos van a venir con lo mejor que hay en tecnología, eso quiere decir que en menos de dos años vamos a regresar a tener ese recurso tan valioso que tuvimos en alguna época», asentó.

Asimismo, destacó que otro de los grandes retos que tiene la industria es el incremento de la producción de petróleo. En este sentido, destacó que cuando Venezuela llegó a producir tres millones de barriles diarios, esto acaparaba el 13 % de la producción eléctrica nacional.

«La alternativa que se está buscando es que esas empresas vengan con sus propios generadores. Pero yo no he visto ninguna respuesta positiva, todavía, porque eso incrementa los gastos de producción. Ellas están acostumbradas a llegar a un país y enchufarse», acotó.