Lluvias y actividad eléctrica para las próximas horas: estos serán los estados afectados

La mayor parte del país se verá azotada por lluvias y posible actividad eléctrica durante la noche de este lunes, según las autoridades. Algunas de las entidades son las que resultaron afectadas por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó en Telegram el reporte de condiciones meteorológicas. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, se esperan lluvias en buena parte del territorio nacional.

«Se espera que prevalezca cielo nublado sobre el territorio nacional, pudiendo estar acompañado de precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica esporádica», explicó el Inameh.

Las entidades afectadas por las lluvias serán, principalmente, Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, partes de Monagas, Llanos Occidentales y Centrales, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, La Gran Caracas, Andes y Zulia.

ONDAS TROPICALES

Por otra parte, el Inameh publicó a las 4:30 de la tarde el informe de seguimiento de ondas tropicales, que han causado intensas lluvias este año. En el mapa se aprecia que dos de estos fenómenos se dirigen hacia Venezuela y llegarán en la próxima semana.

La onda tropical 28 se desplazaba sobre el océano Atlántico Central Tropical. «Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba en los días miércoles (22 de julio) y jueves (23)», apuntó el Inameh.

Por otra parte, la onda tropical 29 está ubicada sobre las islas de Cabo Verde. En este caso, se espera que llegue al oriente del país entre el próximo domingo o lunes, generando lluvias en la zona.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.